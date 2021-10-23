تسجيل
15:50 GMT23 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    أنصار مقتدى الصدر العراقي يحتفلون بنتائج الانتخابات البرلمانية العراقية في النجف، العراق 11 أكتوبر 2021

    الاتحاد الأوروبي يستنكر التهديدات ضد البعثة الأممية في العراق عقب نتائج الانتخابات

    © REUTERS / Thaier Al-Sudani
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0c/1050411701_0:334:3048:2048_1200x675_80_0_0_0ce3e26326e083e90d18612bdaf946a4.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202110231050512102-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/

    استنكر الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، ما وصفه بالتهديدات التي أطلقت ضد البعثة الأممية ومفوضية الانتخابات في العراق عقب الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية التي جرت في وقت سابق من الشهر الجاري، مشيدا بالتنظيم والسلمية خلال عملية التصويت.

    القاهرة - سبوتنيك. وجاء في بيان صادر عن الاتحاد: "ينضم الاتحاد الأوروبي إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في استنكاره للتهديدات الأخيرة بالعنف ضد أفراد بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وضد آخرين، بعد نشر النتائج الأولية للانتخابات في العراق في وقت سابق من هذا الشهر".

    العراق.... هل تعترف القوى السياسية والفصائل العراقية بنتائج الانتخابات البرلمانية
    وتابع البيان أن "مثل هذه المظاهر العنيفة لا مكان لها في الديمقراطية. يذكر الاتحاد الأوروبي بأن التصويت في يوم الانتخابات كان سلميًا إلى حد كبير ومنظم، وكان الناخبون قادرون على التعبير عن إرادتهم بحرية، وفقًا لتقييم بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي نشرها الاتحاد الأوروبي في البلاد لأول مرة على الإطلاق، بناء على طلب من السلطات العراقية".

    وأكد أنه "يجب معالجة أي استئناف أو شكوى متعلقة بالانتخابات من خلال الإجراءات القانونية القائمة"، وأنه "من الأهمية بمكان أن تستخدم جميع الأحزاب هذه الوسائل القانونية لمعالجة أي شكاوى قد تكون لديهم بشأن نتيجة الاقتراع".

    ولم يوضح البيان مصدر التهديدات المشار إليها، ولكن أنصار ومحللين تابعين للفصائل المسلحة المدعومة من إيران أطلقوا تهديدات عبر عدة قنوات فضائية ووسائل تواصل اجتماعي، متهمين البعثة والمفوضية بتزوير الانتخابات.

    وأظهرت النتائج الأولية للانتخابات فوز الكتلة الصدرية بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر بأكبر عدد مقاعد في البرلمان بواقع 73 مقعدا، تلتها كتلة "تقدم" العربية السنية بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي بـ 38 مقعدا.

    فيما جاءت كتلة "دولة القانون" بقيادة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي في المرتبة الثالثة بحصولها على 37 مقعدا في البرلمان، فيما رفض تحالف "الفتح" النتائج الأولية المعلنة، داعيا أنصاره للاعتراض وفق أطر قانونية.

    وكانت بيانات موقع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، قد كشفت، في وقت سابق، أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية بلغت 43 في المئة.

    وأفادت بيانات المفوضية بأن مجموع الناخبين في جميع الدوائر الانتخابية في العراق بلغ نحو أكثر من 22 مليون ناخب، فيما بلغ عدد المصوتين نحو 9.6 مليون ناخب.
    وبحسب المفوضية، فإن إجمالي عدد المقاعد في البرلمان بلغ 329 مقعدا، من بينهم 237 مقعدا اعتياديا، و83 من مقاعد النساء المحجوزة.

    وفي وقت سابق، انتقد رئيس تحالف الفتح العراقي، هادي العامري، النتائج الأولية المعلنة للانتخابات النيابية العراقية ووصفها بأنها "مفبركة"، وذلك بعد تراجع كبير لكتلته وحصولها على 14 مقعدا بعدما حصدت 45 في الانتخابات الماضية.

    نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة 2021
    نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة 2021

    فيما دعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، إلى "ضبط النفس" والالتزام بالطرق القانونية للاعتراض على نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي ظهرت نتائجها الأولية تقدم كتلته.

    انظر أيضا:

    كارثة "الشلل الاقتصادي" العالمي ترصد من الفضاء بعدسة "ناسا"... صور
    علماء: وشاح الأرض يدور حول لبها... أوروبا كانت على خط الاستواء... صور وفيديو
    أجنحة "الفراشة الذهبية" الخاصة بـ"ناسا" تفتح في الفضاء... صور وفيديو
    علماء: الأرض داخل "نفق عملاق" يصل إلى "نهاية الكون"... فيديو وصور
    علماء: "فيتامين د" والخبز ثورة تغير "قواعد اللعبة" الصحية
    مركبة "ناسا" ترصد حدثا تاريخيا لعملية "إعادة تشغيل" في الفضاء... صور وفيديو
    دراسة: "فيتامين د" يمنع السمنة لأنه مفتاح أهم عملية في الجسم
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    المخرج كوينتين تارانتينو، وزوجته دانييلا بيك يقفان على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز Lifetime Achievement في مهرجان روما السينمائي بنسخته الـ16، روما ، 19 أكتوبر 2021.
    نبذة مصورة لأحداث الأسبوع
    لا تخف يا جو... هذا مجرد صاروخ!
    لا تخف يا جو... هذا مجرد صاروخ
    مقارنة عسكرية بين الجزائر وفرنسا
    مقارنة عسكرية بين الجزائر وفرنسا
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك