وزير إسرائيلي يحذر من تداعيات إعلان بلاده 6 منظمات فلسطينية "إرهابية"

حذّر وزير إسرائيلي، مساء اليوم السبت، من تداعيات إعلان بلاده 6 منظمات فلسطينية على قوائم الإرهاب، فيما طالبت وزيرة أخرى بتوضيحات بشأن الأسباب التي قادت للقرار.

وعلق وزير الصحة الإسرائيلي زعيم حزب "مبرتس" (يسار)، نيتسان هوروفيتس، على القرار في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر"، مساء اليوم السبت.

وقال هورفيتس: "كدولة ديمقراطية ذات سيادة وقوية، وفي حالة احتلال- يجب أن تكون إسرائيل شديدة الحذر في فرض قيود على منظمات المجتمع المدني الفلسطيني".

وأضاف وزير الصحة الإسرائيلي: "هذا القرار ينطوي على تداعيات في المجال السياسي والعلاقات الخارجية، والأهم من ذلك- في مجال حقوق الإنسان".

وقال هوروفيتس إنه توجه إلى وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس بطلب تقديم الأسباب التي قادته إلى اتخاذ قرار اعتبار 6 منظمات مجتمع مدني فلسطينية منظمات إرهابية.

כמדינה דמוקרטית, ריבונית וחזקה, ובסיטואציה של כיבוש - ישראל חייבת להיות מאוד, אבל מאוד זהירה בהטלת מגבלות על ארגוני חברה אזרחית פלסטיניים. יש לזה השלכות בתחום המדיני, יחסי חוץ, וכי חשוב - בתחום זכויות האדם. פניתי לשר הביטחון כדי שיציג לממשלה את הממצאים שהובילו להחלטה. — Nitzan Horowitz نيتسان هوروفيتس ניצן הורוביץ (@NitzanHorowitz) October 23, 2021

في سياق متصل، قالت وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية تمار زاندبرغ، وهي أيضا من حزب "ميرتس"، إن "3 من بين المنظمات (التي أعلنتها إسرائيل إرهابية) هي منظمات حقوقية قديمة ومعروفة".

وأضافت زاندبرغ في تصريحات لقناة "كان" الرسمية: "في كثير من الأحيان يتم ربط حقوق الإنسان واليسار ومعارضة الاحتلال بالإرهاب - وهذا ليس هو الحال. الآن المواد (التي قادت لاتخاذ القرار) سرية، لكننا سنطالب بتوضيحات".

השרה תמר זנדברג ל- @yaara_shapira ו-@SuleimanMas1 על הכרזת הארגונים הפלסטינים כארגוני טרור: "3 מבין הארגונים הם ארגוני זכויות אדם ותיקים וידועים. הרבה פעמים כורכים זכויות אדם, שמאל והתנגדות לכיבוש כטרור - זה לא המצב. כרגע החומר חסוי, נדרוש הבהרות"#הכול_פוליטי pic.twitter.com/j8pzawFWqs — כאן חדשות (@kann_news) October 23, 2021

وفي وقت سابق اليوم، طالب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس توضيحا من إسرائيل بشأن إعلانها عن ست منظمات غير حكومية فلسطينية منظمات إرهابية.

وقال إن إسرائيل لم تعط الولايات المتحدة إخطارا مبكرا بشأن هذه الخطوة، مضيفا في بيان: "نعتقد أن احترام حقوق الإنسان مبدأ مهم"، بحسب ما نقله موقع "واللا" العبري.

لكن، مسؤول إسرائيلي رفيع، قال إن إسرائيل أطلعت واشنطن نهاية الأسبوع الماضي في اتصالات جرت بين الجانبين على الإعلان المتوقع للمنظمات الفلسطينية كمنظمات إرهابية.

غير أنه أضاف في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عبرية بينها صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن ذلك جرى عبر القنوات الأمنية بين البلدين، لكن المعلومات لم تصل على ما يبدو إلى وزارة الخارجية الأمريكية.

ووقع وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس على أمر بإعلان ست منظمات من "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" في الضفة الغربية، منظمات إرهابية.

وقال في بيان إن هذه المنظمات هي جزء من شبكة من المنظمات العاملة على الساحة الدولية نيابة عن الجبهة الشعبية، من أجل دعم أنشطتها وتعزيز أهدافها.

وقال غانتس إن إسرائيل "ستواصل العمل لتوجيه ضربات للإرهاب وبنيته التحتية في كل مكان"، داعيا "العالم والمنظمات الدولية للمساهمة في هذا الجهد والامتناع عن الارتباط بهذه الشركات والمنظمات التي تزود الوقود للإرهاب"، على حد وصفه.

وهذه المنظمات الأهلية هي "مؤسسة الحق، ومؤسسة الضمير، وجمعية المرأة، والحركة العالمية للدفاع عن الطفل، ومركز بيسان للأبحاث، واتحاد لجان العمل الزراعي".

من جانبها، أعلنت فلسطين رفضها للقرار الإسرائيلي، ودعا رئيس الوزراء محمد اشتية، المجتمع الدولي وجميع منظمات حقوق الإنسان في العالم لإدانة القرار الذي اعتبره "مس خطير بالقانون الدولي باعتبار أن المؤسسات المستهدفة تعمل وفق القانون الفلسطيني وأنها ترتبط بشراكات مع مؤسسات دولية ما يستدعي تدخلا من تلك المؤسسات لإدانة الإجراء الإسرائيلي والعمل على منع تنفيذه".

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