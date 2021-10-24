ترامب "يفتح النار" على ابنة جون ماكين بعد مزاعمها بشأن مكالمة منتصف الليل "الغريبة"

شن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، هجوما عنيفا على ميغان ابنة السيناتور الأمريكي الراحل، جون ماكين، بسبب ما جاء في مذكراتها وتصريحاتها المتلفزة الأخيرة.

وكانت ميغان ماكين في كتابها "Bad Republican"، وصفت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي السابق، وزوجها جاريد كوشنر بأنهما "محطما جنازات"، تعبيرا منها عن رفضها حضورهما حفل تأبين والدها، جون ماكين في عام 2018.

كما صرحت ابنة ماكين في مقابلة مع برنامج "Bravo’s Watch What Happens Live"، يوم الخميس الماضي، أنها رصدت إيفانكا وزوجها كوشنر في مؤخرة الكنيسة خلال حفل التأبين وعلقت: "ما كان يجب أن يأتوا أبدا، ليس لديهم أي دور هناك، أتذكر رؤيتهما على وجه التحديد، لم تكن لديهم أي صفة لعينة في التواجد هناك، وهذا شيء لا يزال يغضبني بشكل واضح".

وفي جنازة جون ماكين، ألقى ترامب خطابا زعم فيه أنه أتاح له إقامة "أطول جنازة في العالم"، على الرغم من أنه لم يكن "معجبا به" على الإطلاق.

كما تكشف ميغان ماكين في كتابها الجديد عن تفاصيل مكالمة هاتفية وصفتها بـ"الغريبة" تلقتها من الأمريكي الرئيس السابق، دونالد ترامب، وزوجته ميلانيا ترامب، بينما كان والدها يعاني من مرض عضال.

وعن تفاصيل المحاثة الغريبة، قالت ماكين في البرنامج التلفزيوني "Bravo’s Watch What Happens Live" أن ترامب اتصل بها لكي يطلب منها أن تنفي ما ورد في تقرير نشره موقع "أكسيوس"، والذي يتناول سخريته من إصابات والدها.

وتابعت:

"لقد كانت محادثة غريبة للغاية، وقال لي ترامب مدافعا عن نفسه: "كل هذه أخبار كاذبة، إنها كذبة، لم أفعل ذلك قط"، ثم وضع زوجته ميلانيا على مكبر الصوت لتقول لي: "نحن نحبك"، بينما كنت أنا في حالة من الدهشة، ولم أصدق كلامهما".

ورفضت ميغان ماكين، المذيعة السابقة في البرنامج الأمريكي "ذا فيو" الرد على المكالمة، لكن والدها أصر على أن تتلقاها، بحسب مجلة "نيوزويك" الأمريكية.

في المقابل، أصدر دونالد ترامب بيانا، أمس السبت، وصف فيه ميغان ماكين أنها "منحطة".

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President Trump:



“Isn’t it funny that Meghan McCain, who has always been a bully and basically a lowlife, is now complaining that it was she who was bullied by the Slobs and Radical Left maniacs of “The View.”... pic.twitter.com/JmxlCFJepc — Liz Harrington (@realLizUSA) October 22, 2021

وتابع في البيان: "أليس من المضحك أن ميغان ماكين التي كانت دائما متنمرة ومنحظة تشكو الآن من أنها تعرضت للتخويف من قبل المجانين المتسللين واليساريين الراديكاليين في برنامجها "ذا فيو".

يشار إلى أن ترامب له تاريخ من السجال مع ميغان ماكين، لا سيما والدها الراحل، ففي ديسمبر/ كانون الأول 2020 غردت للرئيس الأمريكي السابق عبر "تويتر": "بعد عامين من وفاته، ما زلت مهووسا بوالدي، إن الأمر الذي يضايقك بشدة هو أن لا أحد سيحبك أبدا أو يتذكرك كما أحبوه ويتذكرونه".