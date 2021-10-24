وكالات تؤكد القبض على "خليفة إسكوبار"

قبضت السلطات في كولومبيا اليوم الأحد، على دايرو أنطونيو أوسوغا، وهو زعيم أكبر عصابة إجرامية في البلاد وأبرز مهربي المخدرات المطلوبين للعدالة.

مكافئة مجزية

وأسفرت عملية مشتركة للشرطة والجيش عن القبض على أوسوغا المعروف باسم "أوتونيل"، حسبما ذكرت شبكة "بي بي سي".

ورصدت الحكومة الكولومبية مبلغ 800 آلاف دولار أمريكي مكافأة لمن يدلي بمعلومات عن مكانه، بينما وضعت الولايات المتحدة مكافأة قدرها 5 ملايين دولار لمن يساعد في القبض عليه.

La captura de ‘Otoniel’ es una victoria de todos los colombianos y de los países que han sufrido el flagelo del narcotráfico. pic.twitter.com/RowoRnwONp — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) October 23, 2021

​وأشاد رئيس كولومبيا إيفان دوكيه بالقبض على أوتونيل في رسالة تلفزيونية.

وقال: "هذه هي أكبر ضربة لعصابات تهريب المخدرات في البلاد... وهي ضربة تضاهي فقط عملية إسقاط بابلو إسكوبار في التسعينيات".

وتم القبض على أوتونيل في مخبئه الريفي في مقاطعة "أنتيكوا" شمالي غرب كولومبيا، بالقرب من الحدود مع بنما، وبينما تتكشف تفاصيل العملية، قال الرئيس دوكيه إن رجل شرطة لقى حتفه في العملية.

ونشرت القوات المسلحة الكولومبية، فيما بعد، صورة لجنودها وهم بجوار أوتونيل المكبل بالقيود.

ليست المحاولة الأولى

وشنت السلطات عمليات عديدة في السنوات الأخيرة من أجل الإيقاع بأوتونيل، البالغ من العمر خمسين عاما، شارك فيها الآلاف من الضباط إلا أنه لم يحالفها النجاح سوى في هذه العملية المشتركة الأخيرة.

Le informamos a Colombia la captura de Dairo Antonio Úsuga, alias 'Otoniel', máximo cabecilla del Clan del Golfo, uno de los criminales más buscados por la justicia a nivel nacional e internacional. pic.twitter.com/CHVJasS3Eo — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) October 23, 2021

​وتولى أوتونيل قيادة ما يسمى بـ"عصابة الخليج" التي عُرفت سابقا بـ"عصابة يوزوغا" نسبة لأخيه وقائدها السابق، خلفا لأخيه الذي قتلته الشرطة أثناء الاحتفال بالعام الجديد منذ عشرة أعوام تقريبا.

واعتبرت قوات الأمن في كولومبيا هذه العصابة كأقوى منظمة إجرامية في البلاد، بينما وصفتها السلطات الأمريكية بأنها "عصابة لديها الكثير من السلاح وعنيفة للغاية".

دولة داخل دولة

وتنشط العصابة في العديد من المقاطعات ولها أنشطة دولية واسعة، وهي فاعلة في تهريب المخدرات والأشخاص والتنقيب غير القانوني عن الذهب.

ويُعتقد أن لديها حوالي 1800 عضو مسلح جُندوا بشكل أساسي من جماعات شبه عسكرية يمينية متطرفة.

واُعتقل أعضاء لها في أماكن بعيدة مثل الأرجنتين والبرازيل وهندوراس وبيرو وإسبانيا.

عابرة للحدود

وتبسط العصابة نفوذها على العديد من الطرق المستخدمة لتهريب المخدرات من كولومبيا إلى الولايات المتحدة.

Curiosa la vaina ¿no? : A los campamentos del Clan del Golfo, no los bombardean... ahí si hay formas de ir al sitio y capturar vivos los delincuentes.



Tan de buenas don Otoniel... 🙄🤔 pic.twitter.com/bEMmPgwZfR — El inspector de billeteras ... (@miguelyopal) October 23, 2021

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وتعتقد الحكومة الكولومبية أنها نجحت في حملتها التي تستهدف أفراد العصابة، مما أجبر العديد من الأعضاء البارزين على الاختباء في مناطق نائية في الغابة.

ويواجه أوتونيل عددًا من التهم بما في ذلك إرسال شحنات من الكوكايين إلى الولايات المتحدة، وقتل ضباط شرطة وتجنيد أطفال.

ووجهت إليه لائحة اتهام في الولايات المتحدة في عام 2009، ويواجه إجراءات ترحيل قد تؤدي في النهاية إلى مثوله أمام محكمة في نيويورك.