تسجيل
15:23 GMT24 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    احتجاجات ضد الحكومة الكولومبية في مدينة بوغوتا، كولومبيا 5 مايو 2021

    وكالات تؤكد القبض على "خليفة إسكوبار"

    © REUTERS / Luisa Gonzalez
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0b/1048935752_0:0:3072:1728_1200x675_80_0_0_d8b2e71d2d66094436f52ef3259cc607.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202110241050519382-%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1/

    قبضت السلطات في كولومبيا اليوم الأحد، على دايرو أنطونيو أوسوغا، وهو زعيم أكبر عصابة إجرامية في البلاد وأبرز مهربي المخدرات المطلوبين للعدالة.

    مكافئة مجزية

    وأسفرت عملية مشتركة للشرطة والجيش عن القبض على أوسوغا المعروف باسم "أوتونيل"، حسبما ذكرت شبكة "بي بي سي".

    ورصدت الحكومة الكولومبية مبلغ 800 آلاف دولار أمريكي مكافأة لمن يدلي بمعلومات عن مكانه، بينما وضعت الولايات المتحدة مكافأة قدرها 5 ملايين دولار لمن يساعد في القبض عليه.

    ​وأشاد رئيس كولومبيا إيفان دوكيه بالقبض على أوتونيل في رسالة تلفزيونية.

    وقال: "هذه هي أكبر ضربة لعصابات تهريب المخدرات في البلاد... وهي ضربة تضاهي فقط عملية إسقاط بابلو إسكوبار في التسعينيات".

    وتم القبض على أوتونيل في مخبئه الريفي في مقاطعة "أنتيكوا" شمالي غرب كولومبيا، بالقرب من الحدود مع بنما، وبينما تتكشف تفاصيل العملية، قال الرئيس دوكيه إن رجل شرطة لقى حتفه في العملية.

    ونشرت القوات المسلحة الكولومبية، فيما بعد، صورة لجنودها وهم بجوار أوتونيل المكبل بالقيود.

    ليست المحاولة الأولى

    وشنت السلطات عمليات عديدة في السنوات الأخيرة من أجل الإيقاع بأوتونيل، البالغ من العمر خمسين عاما، شارك فيها الآلاف من الضباط إلا أنه لم يحالفها النجاح سوى في هذه العملية المشتركة الأخيرة.

    ​وتولى أوتونيل قيادة ما يسمى بـ"عصابة الخليج" التي عُرفت سابقا بـ"عصابة يوزوغا" نسبة لأخيه وقائدها السابق، خلفا لأخيه الذي قتلته الشرطة أثناء الاحتفال بالعام الجديد منذ عشرة أعوام تقريبا.

    واعتبرت قوات الأمن في كولومبيا هذه العصابة كأقوى منظمة إجرامية في البلاد، بينما وصفتها السلطات الأمريكية بأنها "عصابة لديها الكثير من السلاح وعنيفة للغاية".

    دولة داخل دولة

    وتنشط العصابة في العديد من المقاطعات ولها أنشطة دولية واسعة، وهي فاعلة في تهريب المخدرات والأشخاص والتنقيب غير القانوني عن الذهب.

    ويُعتقد أن لديها حوالي 1800 عضو مسلح جُندوا بشكل أساسي من جماعات شبه عسكرية يمينية متطرفة.

    واُعتقل أعضاء لها في أماكن بعيدة مثل الأرجنتين والبرازيل وهندوراس وبيرو وإسبانيا.

    عابرة للحدود

    وتبسط العصابة نفوذها على العديد من الطرق المستخدمة لتهريب المخدرات من كولومبيا إلى الولايات المتحدة.

    وتعتقد الحكومة الكولومبية أنها نجحت في حملتها التي تستهدف أفراد العصابة، مما أجبر العديد من الأعضاء البارزين على الاختباء في مناطق نائية في الغابة.

    ويواجه أوتونيل عددًا من التهم بما في ذلك إرسال شحنات من الكوكايين إلى الولايات المتحدة، وقتل ضباط شرطة وتجنيد أطفال.

    ووجهت إليه لائحة اتهام في الولايات المتحدة في عام 2009، ويواجه إجراءات ترحيل قد تؤدي في النهاية إلى مثوله أمام محكمة في نيويورك.

    انظر أيضا:

    بلينكن يعتزم زيارة كولومبيا هذا الشهر
    متلازمة "هافانا" تضرب السفارة الأمريكية في كولومبيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    المخرج كوينتين تارانتينو، وزوجته دانييلا بيك يقفان على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز Lifetime Achievement في مهرجان روما السينمائي بنسخته الـ16، روما ، 19 أكتوبر 2021.
    نبذة مصورة لأحداث الأسبوع
    لا تخف يا جو... هذا مجرد صاروخ!
    لا تخف يا جو... هذا مجرد صاروخ
    مقارنة عسكرية بين الجزائر وفرنسا
    مقارنة عسكرية بين الجزائر وفرنسا
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك