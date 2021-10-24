إسرائيل تتخذ إجراء جديدا بشأن الضفة الغربية بعد موافقتها على إقامة فلسطينيين بها

أعلنت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، عزمها بناء المزيد من المساكن للمستوطنين اليهود في الضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى تلك التي أعلن عنها الائتلاف الحاكم الجديد في أغسطس/ آب.

وقال بيان صادر عن وزارة البناء الإسرائيلية: "تم نشر مناقصات 1355 منزلا في يهودا والسامرة"، في إشارة إلى الأسماء التوراتية المستخدمة على نطاق واسع في إسرائيل للضفة الغربية، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".

ويضيف هذا الإعلان إلى الخطة السابقة لبناء أكثر من 2000 مسكن قالت مصادر دفاعية للوكالة في أغسطس/ آب إنها ستسمح بها للمستوطنين في الضفة الغربية. ومن المتوقع صدور الموافقة النهائية من وزارة الدفاع هذا الأسبوع على تلك المنازل.

يعيش نحو 475 ألف يهودي إسرائيلي في مستوطنات بالضفة الغربية، والتي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، على أراض يطالب بها الفلسطينيون كجزء من دولتهم المستقبلية.

احتلت إسرائيل الضفة الغربية منذ حرب الأيام الستة عام 1967 وتمارس سيطرة إدارية كاملة على معظم الأراضي، التي يعيش بها أكثر من مليوني فلسطيني.

رئيس الوزراء نفتالي بينيت - الرئيس السابق لمجموعة ضغط للمستوطنين - يعارض إقامة الدولة الفلسطينية واستبعد إجراء محادثات سلام رسمية مع السلطة الفلسطينية خلال فترة ولايته.

تأتي المناقصات بعد أن أعطت إسرائيل الأسبوع الماضي موافقتها على تسجيل 4000 فلسطيني كمقيمين في الضفة الغربية، وهي الخطوة الأولى من نوعها في الأراضي منذ 12 عاما.

استمر الاستعمار الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية التي تم ضمها تحت حكم كل حكومة إسرائيلية منذ عام 1967. تسارعت أعمال البناء في السنوات القليلة الماضية في عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو.

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