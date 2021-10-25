الولايات المتحدة تقرر ممارسة الضغط على روسيا بطريقة جديدة

تم اقتراح تطوير خطة جديدة لتقليل الاهتمام بالأسلحة الروسية في السوق العالمية في الكونغرس الأمريكي، حسبما ذكرت قناة "RT" بالإشارة إلى التقرير المقدم.

وجاء في الوثيقة: "ما هي الاستراتيجيات التي يمكن للولايات المتحدة اتباعها لجعل الأسلحة الروسية أقل جاذبية؟ إلى أي مدى ينبغي أن نعرض صادراتنا من الأسلحة إلى البلدان التي تفكر في الحصول على أسلحة روسية؟".

وفقًا للمحللين، بمساعدة الأسلحة، تعمل روسيا على تعزيز مصالح سياستها الخارجية، وبالتالي إضعاف نفوذ واشنطن.

يعتقد بعض أعضاء الكونغرس أن مبيعات الأسلحة تدعم "الأنشطة العدوانية والخبيثة لروسيا" وتؤجج الصراعات الإقليمية.

يشار إلى أن العقوبات المفروضة ليست فعالة بما فيه الكفاية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تتسبب مثل هذه الإجراءات التقييدية في رد فعل سلبي من الدول المستوردة وتضر بالولايات المتحدة.

يفسر الكونغرس ذلك من خلال حقيقة أن العديد من الدول تعتمد بشكل كبير على الأسلحة الروسية، لذلك سيكون من الصعب عليهم التخلي عنها فجأة.

وبالتالي، يدعو مؤلفو الوثيقة إلى تحديد طرق جديدة للضغط على مجمع الصناعات الدفاعية التي ستساعد في عزل روسيا.