منهم عرب... مهاجرون يعتدون على جنديين بولنديين أثناء محاولتهم اقتحام الحدود... فيديو

قال حرس الحدود البولندي إن جنديين بولنديين أصيبا عندما حاول مهاجرون غير شرعيين اقتحام الحدود من بيلاروسيا.

وجاء في بيان حرس الحدود: "خلال عطلة نهاية الأسبوع، كانت هناك محاولتان لاقتحام الحدود، وقامت مجموعات عدوانية قوامها حوالي 60 إلى 70 شخصًا بإلقاء الحجارة على ضباط حرس الحدود وجنود من الجيش البولندي".

وبحسب حرس الحدود، فقد سُجِلَّت خلال اليوم الماضي 508 محاولات لعبور غير قانوني للحدود البيلاروسية البولندية واُحتجز 19 مهاجرا غير شرعي من سوريا والعراق وفلسطين.

في الآونة الأخيرة، أعلنت ليتوانيا ولاتفيا وبولندا عن احتجاز المزيد من المهاجرين على الحدود مع بيلاروسيا، واتهموا مينسك بخلق أزمة هجرة.

فرضت السلطات البولندية حالة الطوارئ في المناطق الحدودية وأشركت الجيش والشرطة في حراسة الحدود.