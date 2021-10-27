أستراليا تقدم 10 ملايين جرعة لقاح ضد كورونا ومساعدات إلى دول جنوب شرق آسيا

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، اليوم الأربعاء، أن أستراليا ستقدم ما لا يقل عن 10 ملايين جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، إلى دول جنوب شرق آسيا، بحلول منتصف عام 2022؛ كما ستقدم مساعدات بقيمة 124 مليون دولار أسترالي (نحو 95.5 مليون دولار أمريكي).

موسكو - سبوتنيك. وقال موريسون، خلال اجتماع افتراضي لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان): "بالنسبة لنا، لا توجد أولوية أعلى من الحصول على لقاحات آمنة وفعالة ضد كوفيد - 19. وحتى الآن، تقاسمنا ما يقرب من 4 ملايين جرعة مع شركاء في آسيان؛ ونتطلع للتقاسم بملايين أخرى، بحلول نهاية العام المقبل. ويسعدني أن أعلن أننا سنتقاسم بما لا يقل عن 10 ملايين جرعة إضافية من مخزوننا مع دول آسيان، بحلول منتصف العام المقبل".

ووفقاً له، فإن أستراليا ستقدم أيضا 124 مليون دولار أسترالي، لتمويل المشاريع المختارة بشكل مشترك من قبل رابطة "آسيان" وأستراليا؛ "لمواجهة التحديات الجديدة".

وتتعلق هذه التحديات، حسب موريسون، بالانتعاش الاقتصادي بعد الوباء، وأمن الطاقة، والحد من انبعاثات الكربون، ومكافحة الإرهاب والجريمة، والحفاظ على نظافة المحيطات.

ويعقد قادة من دول آسيا والمحيط الهادئ اجتماع قمة افتراضي، لمناقشة طائفة واسعة من الموضوعات من الأمن إلى الاقتصاد.

وهذه القمة هي واحدة في سلسلة اجتماعات تعقدها رابطة "آسيان"، عبر تقنية الفيديو، للعام الثاني على التوالي؛ بسبب جائحة فيروس كورونا.