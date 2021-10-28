إيران تكشف محور محادثاتها الجارية مع الاتحاد الأوروبي

كشف مساعد الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية، علي باقري، عن محور محادثاته مع مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي ومنسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، إنريكي مورا.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" عن باقري قوله بأن محادثاته مع مورا، كانت جدية وبنّاءة، لافتا إلى أن "الحظر الظالم ضد الشعب الإيراني كان محور هذه المحادثات"، على حد تعبيره.

وفي وقت سابق، أكد باقري، كبير المفاوضين النوويين في إيران، أن بلاده مصممة على الانخراط في مفاوضات من شأنها إزالة جميع العقوبات المفروضة عليها.

جاء ذلك عبر حساب باقري على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يوم الاثنين الماضي، حيث أوضح أن "إيران مصممة على الانخراط في مفاوضات من شأنها أن تزيل العقوبات غير القانونية والقاسية بطريقة كاملة وفعالة، وتضمن تطبيع العلاقات التجارية والاقتصادية مع إيران، وتوفر ضمانًا موثوقًا به لعدم المزيد من التراجع".

واستنكر باقري تعرض بلاده لضغوط وصفها بالقاسية، مؤكدا أنها سياسة فاشلة، لن تؤدي إلى نجاح عملية التفاوض، وقال: "استمرار سياسة الضغط الأقصى الفاشلة لن يزيل بالتأكيد أي عقبة في التفاوض لإزالة العقوبات غير القانونية والقاسية، بل سيضيف المزيد إلى تعقيدات المفاوضات الموجودة بالفعل".

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