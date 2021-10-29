وكالة استخبارات أمريكية تعتبر فيروس كورونا ذا منشأ مخبري

أشار تقرير وزعه مكتب مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية إلى أن إحدى وكالات المخابرات الأمريكية تعتقد أن فيروس "كوفيد -19" نشأ من مختبر معهد "ووهان" لعلم الفيروسات.

واشنطن - سبوتنيك. وقال التقرير: "يعتقد أحد عناصر مجتمع الاستخبارات بثقة معتدلة أن "كوفيد 19" كان على الأرجح نتيجة حادثة معملية شارك فيها باحثون من معهد ووهان لعلم الفيروسات أو باحثون آخرون".

ويشير التقرير إلى أن وكالتين استخباريتين تؤكدان أنه "لا توجد بيانات كافية لاتخاذ قرار إيجابي لصالح إحدى الروايات".

وكانت مصادر صينية قد أشارت إلى أن بكين تعمل على اختبار عشرات الآلاف من عينات بنك الدم من مدينة ووهان كجزء من تحقيق في أصول كوفيد-19، وفقًا لمسؤول صيني. وتأتي هذه الخطوة وسط دعوات متزايدة للشفافية بشأن ظهور الفيروس.

وتم تحديد المخزن الذي يضم ما يصل إلى 200000 عينة، في فبراير/شباط من هذا العام، بما في ذلك تلك الموجودة في الأشهر الأخيرة من عام 2019، من قبل لجنة محققي منظمة الصحة العالمية كمصدر محتمل للمعلومات الرئيسية التي يمكن أن تساعد في تحديد متى وأين انتقل الفيروس إلى البشر لأول مرة، حسبما نشرت شبكة "سي إن إن"، اليوم الأريعاء.

ويتم الاحتفاظ بالعينات في مركز الدم في ووهان، ويُعتقد أنها تمتد لعام 2019، وتوفر عينات لأنسجة في الوقت الفعلي من شريحة واسعة من السكان في المدينة الصينية.

وقال مسؤولون صينيون إن عينات بنك الدم تم الاحتفاظ بها لمدة عامين، في حالة الحاجة إليها كدليل في أي دعاوى قضائية تتعلق بالتبرع بالدم، وستنتهي قريباً فترة الانتظار التي ستبلغ عامين قريبا.

وقال يانتشونغ هوانغ، كبير عضو مجلس العلاقات الخارجية في منظمة الصحة العالمية: "هذا يوفر أقرب ما رأيناه في العالم من عينات في الوقت الفعلي لمساعدتنا على فهم توقيت حدث تفشي المرض".