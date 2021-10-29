أمريكا تدعو البرهان إلى السماح للشعب السوداني بالاحتجاج السلمي

دعت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، إلى السماح للشعب بالاحتجاج السلمي.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي، جيفري فيلتمان، إنه بعث برسالة واضحة مفادها ضرورة السماح للشعب السوداني بالاحتجاج السلمي، وذلك بعد حديثه مع مع قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان ووزيرة الخارجية في حكومة حمدوك مريم الصادق المهدي.

وأضاف فيلتمان - وفقا لتغريدة نشرها مكتب الشؤون الأفريقية بالخارجية الأمريكية- إنه تحدث أيضا إلى رئيس الوزراء السوداني المعزول عبد الله حمدوك.

تأتي الدعوة بعدما أعلن القائد العام للقوات المسلحة السودانية،هذا الأسبوع، حالة الطوارئ في أنحاء البلاد، وإلغاء مجلسي السيادة والوزراء؛ متهما المكون المدني في السلطة بـ"التآمر والتحريض ضد الجيش".

واعتقل الجيش رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، صباح يوم الاثنين الماضي، قبل أن يُطلق سراحه فيما بعد ويوضع رهن الإقامة الجبرية، فيما اعتُقل بعض المسؤولين الآخرين إلا أنه لم يُطلق سراحهم حتى الآن.

لاقت تحركات الجيش السوداني انتقادات دولية واسعة؛ مع الدعوة للإفراج عن السياسيين والمسؤولين المعتقلين، والعودة إلى المسار الديمقراطي.

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