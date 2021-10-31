"النسر الأصلع" يقتحم السفارة الأمريكية في كييف احتفالا بـ"الهالوين"...فيديو

تشتهر أمريكا بنجوم الكوميديا في هوليود وغيرها، كآدم ساندلر وإيدي ميرفي وكيفين هارت، وكذلك نجوم كوميديا المسرح الحي "ستاند أب كوميدي"، كالراحل جورج كارلن وديف شابيل والكثير غيرهم.

ويبدو أن حس الدعابة الأمريكي يتجاوز حدود السينما والمسرح، حيث وصل إلى السلك الدبلوماسي بحلول عيد "الهالوين".

حيث انتشر مقطع فيديو طريف على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن نشره الحساب الرسمي لسفارة الولايات المتحدة في كييف يظهر موظفي السفارة بأزياء تنكرية غريبة.

ويظهر أحد موظفي السفارة بزي تنكري على هيئة شعار الولايات المتحدة القومي "النسر الأصلع" حيث يدخل إلى السفارة بشكل طبيعي ملقيًا التحية على موظفة الاسنقبال طالبًا قهوته الصباحية، وفي طريقه إلى المصعد يلتقي بزملائه المرتدين لأزياء أبعد ما تكون عن "الدبلوماسية".

فواحد منهم ببزة "ناسا" وموظفة بزي "الساحرة الشريرة"، ومن ثم موظف المستندات بجمجمة حمراء حاملًا فأسًا.

واختتمت السفارة الفيديو بالتهنئة بالعيد بعبارة "هابي هالاوين".

ويقام احتفال الهالويين في دول كثيرة ليلة 31 أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام وذلك عشية العيد المسيحي الغربي "عيد جميع القديسين".