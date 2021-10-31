الدفاع التركية: مقتل أحد جنودنا في مناطق العمليات شمالي العراق

قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، إن مجندا تركيا قتل خلال العمليات العسكرية الجارية شمالي العراق ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني.

أنطاكيا - سبوتنيك. وقالت وزارة الدفاع التركية إن المجند، إسلام جفتجي توفي متأثرا بإصابته خلال مواجهة مع التنظيم الإرهابي الانفصالي في 31 تشرين الأول/أكتوبر أثناء تنفيذ مهام تأمين الطرق في هكورك شمالي العراق، مشيرة إلى تعذر إنقاذه بعد نقله للمستشفى.

ووافق البرلمان التركي، في وقت سابق من الشهر الجاري، على مذكرة من الرئاسة تمدد التفويض الممنوح للحكومة من أجل شن عمليات عبر الحدود في شمال العراق وسوريا لمدة عامين آخرين.

وتشهد العلاقات العراقية التركية تحسنا خلال الفترة الماضية، رغم العملية العسكرية التي تنفذها القوات التركية ضد مواقع حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة تنظيما إرهابيا، في شمال العراق، والتي تسببت بتوترات دبلوماسية في أكثر من مناسبة بين البلدين، شملت استدعاء بغداد السفير التركي لديها ردا على ما تعتبره انتهاكا لسيادتها.