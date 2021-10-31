إصابة 10 أشخاص إثر اندلاع حريق في قطار بطوكيو... فيديو

تم الإبلاغ عن إصابة ما لا يقل عن 10 أشخاص، أحدهم في حالة خطرة، اليوم الأحد، بعد اندلاع حريق ليلة الأحد في قطار "كيو لاين" في طوكيو، حيث كان الركاب يتدافعون للفرار عبر نوافذ القطارات، وألقت الشرطة القبض مباشرًة على رجل يبلغ من العمر 24 عامًا كان يحمل سكينًا.

وقالت الشرطة إن راكبًا يعتقد أنه في الستينيات أو السبعينيات من عمره فقد وعيه بعد تعرضه للطعن، بينما أصيب الآخرون بجروح طفيفة حسبما نشر موقع "كيودو نيوز".

ويعتبر هذا الهجوم الأحدث من نوعه من جملة الهجمات المرتبطة بالسكك الحديدية وجاء أثناء توجه الناس إلى وسط المدينة للاحتفال بعيد "الهالوين".

وتلقت الشرطة بلاغًا عن رجل كان يحمل سكينًا حوالي الساعة الثامنة مساءً.

وقالوا إن المعلومات التي تفيد بانتشار حمض الهيدروكلوريك في القطار لم يتم تأكيدها.

ويُعتقد أن الحريق انتشر من مقعد في المقطورة الخامسة في القطار السريع، الذي توقف اضطراريًا في محطة كوكوريو.

La policía informó que el incidente ocurrió este domingo alrededor de las 20:00 (hora local) en el tren que operaba en la línea ferroviaria #keio , cerca de la estación #Kokuryo. pic.twitter.com/IQ98v5Srph — AUSTROHÚNGARO (@AUSTROHNGARO2) October 31, 2021

​وقال أحد الركاب "سمعت دوي انفجار قوي ورأيت ألسنة اللهب والدخان في الخلف، كان الجميع في حالة من الذعر".

ونشر شهود عيان صورًا ومقاطع فيديو متعددة للحادث على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشوهد ضباط شرطة وهم يدخلون عربة القطار حيث كان يجلس المشتبه به.

وشوهد أشخاص يحاولون الخروج من نوافذ القطار إلى الرصيف بعد أن فشل فتح الأبواب على الفور عند توقف القطار.