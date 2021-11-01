مستخدمو الإنترنت يعربون عن استيائهم من تصرف بايدن في قمة العشرين

انتقد مستخدمو "تويتر" بشدة الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد وصوله إلى قمة مجموعة العشرين في روما، الذي كان برفقة موكب مؤلف من 85 سيارة.

لاحظ معظم المعلقين أنه على الرغم من أن الموضوع الرئيسي لاجتماع مجموعة العشرين - مشكلة تغير المناخ - فإن الرئيس الأمريكي لم يهتم على الإطلاق.

وسأل أحد القراء: "ما الخطأ الآخر الذي يمكن أن يحدث في قمة تغير المناخ إذا أحضر الرئيس الأمريكي حاشية من 85 سيارة؟".

motorcade of US President Joe Biden during his visit to Rome for the G20 summit totaled a record 100 cars. pic.twitter.com/oSPekqG896 — חסידישע מידיא (@realhasidic) November 1, 2021

ولاحظ آخر: "كل من يدعم بايدن، ألا ترى هذا النفاق؟ لقد أحضر قافلة من السيارات إلى قمة الاحتباس الحراري!".

ونصح المعلق الذي يحمل الاسم المستعار "Hang yang" رئيس البيت الأبيض أن يأتي في المرة القادمة بدبابة، لأنها صديقة أكثر للبيئة.

وقال جاكوب: "جاء جو بايدن إلى قمة المناخ مع 85 سيارة لحثك على التخلي عن سيارتك وركوب دراجتك".

انعقدت قمة مجموعة العشرين في روما في الفترة من 30 إلى 31 أكتوبر/ تشرين الأول.