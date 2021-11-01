لافروف: واشنطن تحاول إقناع نيودلهي لتوافق على استعمال أراضيها لأغراض عسكرية

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إنه على خلفية الوضع في أفغانستان، تحاول الولايات المتحدة إقناع الهند على استعمال أراضيها لأغراض البنتاغون العسكرية.

وقال لافروف، خلال برنامج "1\6" على قناة "روسيا 24": "آخر ما سمعته هو أنهم (الأمريكيون) يحاولون بالفعل إقناع الهند لمنح البنتاغون بعض الإمكانيات على الأراضي الهندية".

وفي نفس السياق، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن روسيا تساعد المنظمات الإنسانية الدولية على التوصل إلى اتفاق مع طالبان (الحركة المحظورة في روسيا) حتى تمنحهم الإذن بالعمل في أفغانستان.

وتابع: "يجب تقديم المساعدات الإنسانية الآن، وأرى كيف بدأت الدول الغربية في تقديم المساهمات المناسبة. السؤال عن كيفية توزيع هذه المساعدات، لا يرغب الكثيرون في تقديمها مباشرة للحكومة، فهم يريدون العمل من خلال المنظمات الدولية".

وأضاف لافروف "نرى هذا على أنه سبب، ونساعد في الاتفاق مع السلطات الحالية في كابول للسماح للمنظمات الدولية، وخاصة المنظمات الإنسانية، بالقيام بالأعمال ذات الصلة".

هذا وبسطت طالبان مع بدء الانسحاب الغربي، سيطرتها على العاصمة الأفغانية كابول في 15 أغسطس/آب الماضي، لتتوج عمليات عسكرية ضد القوات الحكومية استمرت لمدة طويلة، وكانت القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي "ناتو" بدأت الانسحاب من أفغانستان، في مايو/أيار الماضي، وتزامن معه سقوط الولايات الأفغانية في أيدي عناصر طالبان.

وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة أنهت في 30 أغسطس الماضي سحب آخر قواتها بالبلاد، بعد عشرين عاما من التواجد العسكري هناك، أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، وذلك من خلال عمليات إجلاء جوي للقوات الأجنبية والمواطنين الأفغان المتعاونين معها، امتدت لأكثر من أسبوعين من مطار العاصمة كابول.