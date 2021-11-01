أزمة الصيد تتفاقم بين باريس ولندن وتصل مرحلة التهديدات

هدد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، المملكة المتحدة بـ "إجراءات انتقامية" اعتبارا من يوم غد الثلاثاء في حال لم تغير موقفها بشأن ملف الصيد.

وأعلنت الرئاسة الفرنسية "الإليزيه" أنه بعد اجتماع ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في روما أمس الأحد سيتم "اتخاذ تدابير عملية وتنفيذية في أسرع وقت ممكن لتجنب تصعيد التوتر.. كما سيتم إصدار تحديث يوم الثلاثاء بشأن تنفيذ أو عدم تنفيذ الإجراءات الانتقامية من قبل باريس".

ودعا الرئيس الفرنسي عقب مقابلة على هامش القمة، إلى "خفض التصعيد" خلال الأيام المقبلة في نزاع الصيد، لكن موقف جونسون كان حازما، حيث أصر على ضرورة أن تسحب باريس تهديداتها تجاه لندن بالانتقام.

وقال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمون بون في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، في وقت سابق، " قلناها، ونحن نفعل ذلك. لن يتأثر الصيادون بالبركست، نعلن عن إجراءات انتقامية لحماية صيادي الأسماك اعتبارًا من 2 نوفمبر. يظل الحوار مفتوحًا لكننا سندافع دائمًا عن مصالحنا".

❗️On l’a dit, on le fait. Les pêcheurs 🇫🇷🇪🇺 ne seront pas la variable d’ajustement du #Brexit. Avec @AnnickGirardin, nous annonçons des mesures de rétorsion pour protéger nos pêcheurs, à partir du 2 novembre. Le dialogue reste ouvert mais nous défendrons toujours nos intérêts ⤵️ pic.twitter.com/6cFO0qI4gq — Clement Beaune (@CBeaune) October 27, 2021

ودعت بريطانيا فرنسا للتراجع عن موقفها بخصوص الخلاف القائم حول رخص الصيد في بحر المانش ما بعد البريكست، وأنذرتها أن يحصل هذا التراجع في غضون 48 ساعة، وإلا ستواجه إجراءات قانونية.

1/2 It is very disappointing that France has felt it necessary to make threats late this evening against the UK fishing industry and seemingly traders more broadly. We set out our position earlier this evening. https://t.co/2kuHofrWsw pic.twitter.com/kfhH2ML6hz — David Frost (@DavidGHFrost) October 27, 2021

وطالبت رئيسة الدبلوماسية البريطانية، ليز تروس، اليوم الاثنين، فرنسا بسحب تهديداتها "غير المعقولة على الإطلاق" المتعلقة بالخلاف بين البلدين بشأن رخص ومناطق صيد الأسماك.

وكررت لندن تهديدها بتقديم شكوى ضد باريس "لخرقها اتفاقية التجارة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي"، مؤكدة أن المملكة ستتخذ إجراءات إذا لم تتراجع فرنسا.

يذكر أن باريس قد دعت، في 23 أبريل/نيسان الجاري، المفوضية الأوروبية إلى "التحرك بحزم" من أجل تسريع تنفيذ الاتفاق المتعلق بصيد السمك المبرم مع بريطانيا لما بعد بريكست، بينما شهدت فرنسا حركة احتجاجية من قبل صيادي الأسماك في "بولون - سور - مير".

في ظل هذه الخلفية، فإن باريس، التي سمعت بالفعل من لندن عن رغبتها في "وقف سلسلة الهستيريا والهدوء"، سيكون عليها إقناع بوريس جونسون بمنح الإذن بمواصلة الصيد البحري للصيادين الفرنسيين.