بايدن في قمة المناخ: التغير المناخي يكلفنا تريليونات الدولارات عبر الجفاف

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن في قمة المناخ إن الولايات المتحدة تعاني من الظروف المناخية المتطرفة، مشيرا إلى أن التغير المناخي يكلف تريليونات الدولارات عبر الجفاف.

وأضاف بايدن: حريصون على ألا يتجاوز الاحتباس الحراري العالمي 1.5 درجة، داعيا في قمة المناخ لزيادة كفاءات الطاقة البديلة والاستثمار في الطاقة النظيفة.

وأشار بايدن إلى وجود بنوك دولية وإقليمية عليها الاضطلاع بدور في ضخ الأموال لإنجاح الانتقال البيئي.

وحذر من أن التغير المناخي يمثل تهديدا وجوديا وأن التأخر في التصرف حياله سيؤدي لدفع ثمن أكبر. وقال:

التغير المناخي يكلفنا تريليونات الدولارات عبر الجفاف.

وانطلقت أمس الأحد أعمال قمة المناخ في مدينة غلاسكو الإسكتلندية أعمال الدورة 26 لمؤتمر الأطراف المنخرطة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في باريس عام 2015.

وتأتي القمة وسط تحديات غير مسبوقة لتغير المناخ ظهرت في الكوارث الطبيعية التي عصفت بمناطق عدة حول العالم في وقت سابق من 2021.

وتناقش القمة موضوع التدفقات المالية العامة والخاصة لتمويل مكافحة تغير المناخ وخطط تسريع التحول العالمي إلى الطاقة النظيفة.

كما ستسلط مناقشات القادة الضوء على دور الشباب الحاسم في تمكين الجمهور والتعليم في العمل المناخي.

ويشهد يوم 8 نوفمبر/تشرين الثاني بداية طرح الحلول العملية اللازمة للتكيف مع تأثيرات المناخ ومعالجة الخسائر والأضرار.

أما في يوم 10 نوفمبر، تناقش القمة التحول العالمي إلى تحقيق الاعتماد على وسائل مواصلات بصفر انبعاثات ملوثة للبيئة.