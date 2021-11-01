إيران تتحدث عن عقيدتها الدفاعية و"طموح امتلاك أسلحة نووية"

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، اليوم الاثنين، إن بلاده لا تسعى لإنتاج أسلحة نووية، ولا تمتلك مثل هذه الخطط ضمن عقيدتها الدفاعية.

موسكو- سبوتنيك. وجاءت تصريحات المسؤول الإيراني، اليوم، ردا على بيان صادر عن الولايات المتحدة وحلفائها خلال اجتماع قمة مجموعة العشرين في روما.

ناقش قادة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، يوم الأحد، كيفية حث إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) في فيينا، وكذلك منعها من امتلاك أسلحة نووية.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن خطيب زاده قوله إن إيران أعلنت مرارا أنها لن تسعى إلى صنع أسلحة نووية، والتي لا مكان له في العقيدة الدفاعية للبلاد، وفقا لمرسوم المرشد الأعلى الإيراني.

وأرجع المتحدث تأزم الموقف في المحادثات إلى "عدم المسؤولية وعدم الامتثال للالتزامات التي قبلتها الحكومات التي أصدرت البيان"، إلى جانب انتهاك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 لعام 2015 من قبل فشل الأطراف الأمريكية والأوروبية.

في عام 2015، وقعت الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وإيران على خطة العمل الشاملة المشتركة أو ما يعرف بالاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.

ونصت الاتفاقية على رفع العقوبات مقابل الحد من قدرات البرنامج النووي الإيراني، لكن في مايو/ أيار عام 2018، قرر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الانسحاب وإعادة العقوبات الصارمة ضد طهران.

وفي استجابة لهذا الانسحاب، أعلنت إيران خفضا تدريجيا لالتزاماتها بموجب الخطة، وإلغاء القيود المفروضة على الأبحاث النووية، وأجهزة الطرد المركزي، ومستوى تخصيب اليورانيوم.

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