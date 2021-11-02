وقوع انفجار بالقرب من مستشفى عسكري في كابول وسماع دوي إطلاق نار

أكد شاهد عيان لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، وقوع انفجار بالقرب من مستشفى عسكري مجاور لمبنى وزارة الصحة العامة في العاصمة الأفغانية كابول.

وأفاد شاهد العيان بأن الانفجار الذي نفذه انتحاري، تبعه إطلاق نار في محيط موقع الحادث، ولم يتم الكشف بعد عما إذا كان الانفجار أسفر عن ضحايا أو مصابين.

كما تحدث المصدر عن وقوع انفجار ثان.

وبحسب ما نشر موقع "Etilaatroz"، فإن انفجارا وقع في مشفى "وزير أكبر خانا" ويسمع دوي إطلاق نار في محيط المشفى.

انفجار در مرکز شهر کابل

دقایقی پیش یک انفجار در مرکز شهر کابل به وقوع پیوسته است.

شاهدان عینی گفته‌اند که این انفجار در نزدیکی شفاخانه‌ی وزیر اکبرخان رخ داده است. به گفته‌ی آنان، صدای تیراندازی نیز از محل حادثه شنیده شده است.#Kabul pic.twitter.com/r7fLZiAmnR — اطلاعات روز | Etilaatroz (@Etilaatroz) November 2, 2021

يتبع..