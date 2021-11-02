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    رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون

    جونسون يحذر في "قمة المناخ" من اختفاء 3 مدن

    © REUTERS / POOL
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    حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، من اختفاء 3 مدن في حال لم يتم اتخاذ إجراءات لمنع ارتفاع درجات الحرارة على سطح الأرض.

    ففي كلمة ألقاها في قمة المناخ "كوب 26" التي تستضيفها مدينة غلاسكو الاسكتلندية، حذر جونسون من ارتفاع درجات حرارة الكرة الأرضية 4 درجات.

    وتابع قائلا: "أربع درجات ونقول وداعا لمدن بأكملها، ميامي، الإسكندرية، شنغهاي، كلهم ​​سيضيعون تحت أمواج البحر".

    وأضاف قائلا: "كلما فشلنا في أخذ التدابير المناسبة، ساء الوضع وكان علينا دفع الثمن باهظا. إن الإنسانية استهلكت وقتها وحان الوقت للتصدي للتغير المناخي".

    وأشار إلى اتفاقية باريس الذي لم يتم الالتزام بتحقيق البنود التي نصت عليها، مشددا على أهمية تقليل الاعتماد على الفحم نظرا لخطورته في الاحتباس الحراري والتغير المناخي.

    وقال جونسون في حفل افتتاح القمة العالمية لقادة العالم يوم الاثنين، إن البشرية على بعد دقيقة واحدة حتى منتصف ليل يوم القيامة وفقا لساعة التغير المناخي، مضيفا: "نحن بحاجة إلى التحرك الآن".

    تأتي "قمة كوب 26"، التي افتتحت رسميا، يوم الأحد وتستمر حتى 12 نوفمبر/ تشرين الثاني، بعد ست سنوات من توقيع اتفاقية باريس التاريخية من قبل ما يقرب من 200 دولة لمنع ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية و"متابعة الجهود" لوضع حد للحرارة عند 1.5 درجة مئوية.

    تستضيف المملكة المتحدة محادثات المناخ بوساطة الأمم المتحدة في غلاسكو، اسكتلندا، فيما وصف بأنه آخر وأفضل فرصة للبشرية لتأمين مستقبل قابل للعيش. ولهذا السبب، يُنظر إلى القمة التي طال انتظارها على أنها إحدى الاجتماعات الدبلوماسية المهمة في التاريخ.

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