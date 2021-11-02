وزير الخارجية الإيراني: نراقب سلوك بايدن بدقة

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الثلاثاء، أن "طهران تراقب سلوك الرئيس الأمريكي جو بايدن بدقة"، لافتا إلى أن البيت الأبيض يطرح موضوع التفاوض مع إيران والاستعداد للعودة للاتفاق النووي في الوقت الذي يفرض إجراءات حظر جديدة ضد أفراد وشركات إيرانية.

وقال عبد اللهيان، عبر حسابه على تويتر: "نحن نراقب عن كثب سلوك الرئيس الأمريكي جو بايدن"، مؤكدا، بحسب ما نقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، أن الهدف من المفاوضات ليس الحوار من أجل الحوار ولكن لتحقيق نتائج ملموسة على أساس احترام المصالح المشتركة.

وأكد على ضرورة أن تكون مجموعة 4+1، [روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا] بالإضافة إلى ألمانيا، مستعدة للمفاوضات على أساس المصالح والحقوق المشتركة.

جدير بالذكر، أن الجولة السادسة كانت آخر جولات مفاوضات فيينا حول العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، والتي اختتمت، في 20 يونيو/ حزيران الماضي، ومن المتوقع أن تستأنف قريبا، حسبما أعلنت الخارجية الإيرانية.

وتشترط إيران على الولايات المتحدة عودة الأخيرة للاتفاق النووي أو ما يعرف باسم خطة العمل المشتركة ورفع العقوبات المفروضة من قبل إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن كياناتها ومؤسساتها، لاستئناف المفاوضات معها وللعدول عن الإجراءات النووية، التي تبنتها رداً على الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي.

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