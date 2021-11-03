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    رضيع - صورة أرشيفية

    الصحة العالمية تدعو إلى تطوير لقاح ينقذ حياة 150 ألف طفل يموتون سنويا

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    كشف تقرير حديث صادر عن منظمة الصحة العالمية وكلية لندن للصحة والطب الاستوائي، أن المكورات العقدية من الفئة "ب" تؤدي إلى مشكلة صحية أهم بكثير مما كان يُعتقد.

    ولفت التقرير، المنشور على موقع المنظمة، إلى أن المكورات التي تسبب حالات إنتان والتهاب سحايا، تحدث مخاطر صحية كبيرة للأجنة والأطفال الرضع، وكشف أن هذا النوع من البكتيريا يتسبب بنصف مليون ولادة مبكرة سنويا وحالات إعاقة مستديمة كثيرة.

    للمكورات العقدية من الفئة "ب" (المكورات العقدية) - وهي بكتيريا شائعة الانتشار يمكن أن تنتقل في رحم الأم أو أثناء الولادة أو في الأسابيع الأولى من العمر، وتتسبب سنوياً في وفاة حوالي 150 ألف طفل، وفي أكثر من نصف مليون ولادة مبتسرة وعدد كبير من حالات الإعاقة المستديمة.

    ​ويبدو أن الرقم الفعلي لضحايا هذه المكورات أكبر من ذلك، فعلى الرغم من أن التقرير يؤكد وفاة نحو مئة ألف طفل رضيع و50 ألف حالة إملاص (طفل مولود ميتاً) كل عام، إلا أنها تكشف أيضا وجود "ثغرات" في جمع البيانات تشير إلى احتمالية أن يكون عدد الضحايا الفعلي أكبر.

    ودعت منظمة الصحة العالمية وكلية لندن عبر التقرير إلى تطوير لقاحات للأمهات ضد المكورات العقدية للحد من هذه الخسائر، لافتا إلى أن هذه اللقاحات يمكن أن تكون عالية المردودية، وتعود بفوائد صحية كبيرة، في أقاليم العالم كافّة.

    لقاح فايزر الأمريكي
    © AFP 2021 / JUSTIN TALLIS
    قرار بحريني جديد بشأن منح الأطفال جرعات من لقاح كورونا

    وأشار التقرير إلى أنه رغم أن البكتيريا المسببة للمرض غير ضارة بمعظم الحوامل اللواتي يحملنها، فإنها يمكن أن تكون خطيرة للغاية عندما تنتقل إلى الأطفال أثناء الحمل أو الولادة أو في الأسابيع الأولى من العمر.

    وتحمل 15% من النساء الحوامل (أي ما يقرب من 20 مليون سنويا) هذا النوع من البكتيريا في المهبل، دون أن تصحب ذلك أي أعراض عادةً، لذلك يمكن لهذه البكتيريا أن تنتقل للجنين في الرحم أو أثناء الولادة.

    ولفت التقرير إلى أن العلاج الوقائي بالمضادات الحيوية الذي يُعطى للحامل أثناء المخاض الوسيلة الرئيسية حالياً، يمثل طريقة لوقاية المواليد من مرض المكورات العقدية، إذا كُشف عن البكتيريا أثناء الحمل.

    ويؤكد: "بيد أنه ما زالت هناك مخاطر صحية كبيرة حتى في الأقاليم التي ترتفع فيها معدلات التغطية بالعلاج الوقائي، لأنه من المستبعد أن يحول هذا التدخل دون وقوع معظم حالات الإملاص أو الولادات المبتسرة المرتبطة بالمكورات العقدية، أو مرض المكورات العقدية الذي يُصيب الطفل في وقت لاحق عقب الولادة".

    وقال المسؤول الطبي في إدارة التمنيع واللقاحات والمستحضرات البيولوجية في منظمة الصحة العالمية، فيليب لامباش، إن "البحث الجديد يثبت أن المكورات العقدية تشكل تهديدا كبيرا من التهديدات التي يستهان بها بالنسبة لبقاء المواليد على قيد الحياة ورفاههم، مما يخلف آثارا مدمرة على أسر كثيرة جدا في العالم".

    ودعا إلى "التعجيل بتطوير لقاح للأمهات ضد المكورات العقدية الذي من شأنه أن يعود بفوائد هائلة على بلدان العالم بأسره".

    ومن جانبها، قالت الأستاذة الجامعية في كلية لندن للصحة والطب الاستوائي، جوي لون، إنه لابد من تطوير لقاح من شأنه إنقاذ مئات آلاف الأرواح.

    وأشارت إلى أنه على الرغم من أن فكرة تطوير اللقاح الخاص بهذه المكورات أُطلقت قبل أكثر من ثلاثة عقود، إلا أنه لم يتم تسجيل أي تقدم بشأنها "مع الأسف".

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