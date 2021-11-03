مسلحو طالبان يطلقون النار على تماثيل بوذا العملاقة... فيديو

فتح مسلحو "طالبان" النارعلى تماثيل بوذا العملاقة في مدينة باميان الأفغانية، وكانت التماثيل قد تعرضت للتفجير في عام 2001.

ذكرت ذلك وكالة "أجم" الإخبارية مشيرة إلى الفيديو الذي تم توزيعه على الشبكة، وفي أكتوبر 2021، قال قادة طالبان إنهم سيحتفظون بالمنافذ التي توجد فيها تماثيل بوذا من أجل جذب السياح إلى البلاد.

Taliban fighters open fires at the already destroyed buddha statue of #Bamiyan.

They blew the buddhas of Bamiyan in 2001 with explosives. #Taliban are against any progressive idea, people and culture.

pic.twitter.com/YXTgQezC9w — Diaspora Advocacy Network for Afghanistan (@diasporaana) November 2, 2021

ثم قال رئيس دائرة الإعلام والثقافة في باميانا، سيف الرحمن محمدي، إن الجميع "يستطيعون مشاهدة الآثار التاريخية للوادي بحرية".

تم نحت تماثيل بوذا التي يبلغ ارتفاعها 53 و 35 مترا في القرن السادس الميلادي في منحدر صخري يحيط بوادي باميان في وسط أفغانستان. كما وأنه أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو الذي دمرته حركة طالبان (المحظورة في روسيا) خلال حكمها الأول في أفغانستان.

وتم تدمير التماثيل على مدى عدة أسابيع. استخدم المسلحون المتفجرات والمدفعية. في أكتوبر، أخبر متحدث باسم طالبان "أريانا نيوز" أن طالبان دمرت تماثيل بوذا لأسباب دينية - لقد كانوا "وثنيين ، و"عبادتهم "تنتهك الأعراف الإسلامية.