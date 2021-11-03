المجلس الأعلى الأوكراني يقيل النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الاقتصاد ليوبشينكو

أقال البرلمان الأوكراني أوليكسي ليوبشينكو من منصب النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الاقتصاد، وقد أيد هذا القرار 320 برلمانيًا، يوم الأربعاء، بحد أدنى مطلوب وهو 226 صوتا.

في وقت سابق، قال ممثل مجلس الوزراء في البرلمان، تاراس ميلنيشوك، إن ليوبشينكو قدم خطاب استقالة إلى جهاز البرلمان الأوكراني.

أفاد ألكسندر كاتشور، نائب من فصيل حزب "خادم الشعب" الموالي للرئاسة في البرلمان الأوكراني، أن الفصيل اتخذ قرارًا بشأن المرشحين الذين يعتزم دعمهم خلال التعديلات الوزارية في مجلس الوزراء. وفقا للنائب، في اجتماع الفصيل، تقرر أن يكتب وزير الاقتصاد ليوبشينكو خطاب استقالة، وسيحل محله نائب رئيس مكتب الرئاسة، يوليا سفيريدينكو.

وفقًا للدستور الأوكراني، يقدم الرئيس ترشيحي وزير الخارجية ووزير الدفاع لموافقة البرلمان. يتم تعيين بقية أعضاء مجلس الوزراء مباشرة من قبل البرلمان الأوكراني، البرلمان أيضا يقيل الوزراء.

أقال البرلمان الأوكراني نائب رئيس الوزراء، وزير إعادة دمج الأراضي المحتلة مؤقتًا، أوليكسي ريزنيكوف، الذي يُدعى مرشحًا لمنصب وزير الدفاع، وقد أيد هذا القرار، يوم الأربعاء، 329 برلمانيًا بحد أدنى من 226 صوتًا.

كما أقال البرلمان الأوكراني نائب رئيس الوزراء، ووزير إعادة دمج الأراضي المحتلة مؤقتًا، أليكسي ريزنيكوف وقد أيد هذا القرار 329 برلمانيًا بحد أدنى من 226 صوتًا.