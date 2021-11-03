الاتحاد الأوروبي يحذر من اندلاع حرب أهلية في إثيوبيا

حذر الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، من احتمالية اندلاع حرب أهلية في إثيوبيا، وذلك في ظل حشد الحكومة المركزية لبدء عمليات عسكرية جديدة ضد جبهة تحرير تيغراي، داعيا كل الأطراف إلى التهدئة.

"الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه البالغ من تطورات الوضع في إثيوبيا"، وتابع "حشد الحكومة لعمليات عسكرية ستجر البلاد والمواطنين لحرب أهلية".

أمستردام - سبوتنيك . قال المتحدث الرسمي باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، بيتر ستانو، خلال إحاطة إعلامية:

وشدد على دعوة الاتحاد الأوروبي لجميع أطراف الصراع في إثيوبيا للتهدئة والعمل على إحلال السلام في البلاد.

وكانت الحكومة الإثيوبية قد أعلنت فرض حالة الطوارئ في البلاد، أمس الثلاثاء، وفرضت في وقت سابق قيود على خدمات الإنترنت أو قطعتها بصورة كاملة، مما تسبب في تعطيل قدرة السفارة الأمريكية في أديس أبابا على التواصل مع الأمريكيين هناك، بحسب البيان.