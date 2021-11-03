الصين... إلغاء نصف الرحلات الجوية المتجهة من وإلى العاصمة

ألغيت نحو نصف الرحلات الجوية المعتادة من وإلى مطاري بكين، بدءا من أمس الثلاثاء، بعد تشديد سلطات العاصمة الصينية قيود السفر في أعقاب سلسلة من الإصابات الجديدة بمرض "كوفيد 19" في المدينة وأجزاء أخرى من البلاد.

كشف عن ذلك بيانات الموقع المتخصص في صناعة الطيران "فاري فلايت"، الذي يرصد ما بين 800 إلى 1000 رحلة جوية لكل من مطار العاصمة بكين الدولي ومطار بكين داشينغ الدولي، حسبما أوردت شبكة "سي إن بي سي".

أعلنت لجنة الصحة في بكين، يوم الاثنين، أن السكان الذين غادروا المدينة في رحلات عمل أو رحلات ترفيهية إلى المناطق التي تأكدت فيها حالات الإصابة يجب "تأجيل" عودتهم والبقاء في أماكنهم، كما طالبت السكان بتجنب مغادرة المدينة ما لم يكن ذلك ضروريا.

أغلقت شنغهاي مدينة "ديزني لاند" التريفيهية فجأة، يوم الأحد، وأجرت اختبارات لأكثر من 33000 شخص كانوا في الحديقة منذ يوم السبت. لم يتم تسجيل أي حالة إيجابية بينهم.

تستعد عاصمة الصين لعقد اجتماع سياسي رفيع المستوى الأسبوع المقبل، كما تتأهب لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في فبراير/ شباط.

بالأمس، طالبت وزارة التجارة الصينية، المواطنين بتخزين كميات طوارئ كافية من السلع الغذائية والمواد الضرورية، في ما أرجعته تقارير ومعلقون إلى فصل الشتاء الذي عادة ما يشهد ارتفاعا في أسعار السلع إلى جانب القيود الوبائية المشددة.