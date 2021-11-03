قائد الجيش الأمريكي: لدينا بالتأكيد القدرة الكاملة في الدفاع عن تايوان ضد الصين

قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، مارك ميلي، اليوم الأربعاء، إن جيش بلاده لديه القدرة "الكاملة" للدفاع عن تايوان ضد أي هجوم تشنه الصين إذا طُلب منه ذلك.

وأضاف ميلي عندما سئل في منتدى آسبن الأمني، عما إذا كان بإمكان البنتاغون الدفاع عن الجزيرة، أنه لا يتوقع أن تقوم الصين بعمل عسكري ضد الجزيرة خلال الأربع وعشرين شهرا المقبلة، متابعا: "لكن قطعا لدينا القدرة، ليس هناك شك في ذلك".

وأشار إلى تمسك الولايات المتحدة الأمريكية بسياسة الغموض الاستراتيجي فيما يتعلق بموقفها من حماية تايوان، موضحا أن التدخل في حال سعت الصين للسيطرة على الجزيرة سيكون قرارا رئاسيا.

وأردف بالقول: "لدينا بالتأكيد القدرة على القيام بكل أنواع الأشياء في جميع أنحاء العالم، لتشمل ذلك إذا لزم الأمر، لدينا القدرة بالتأكيد، ليس هناك شك في ذلك".

ومع ذلك أضاف أن بلاده ترى أنه يجب حل الخلافات بين الصين وتايوان بشكل سلمي على أساس إرادة الشعب من الجانبين، متابعا: "نحن مهتمون فقط بالتوصل إلى نتيجة سلمية".

بالأمس استبعد الرئيس الأمريكي جو بايدن، احتمال نشوب صراع مسلح بين بلاده وبين الصين، قائلا إنه غير قلق من حدوث نزاع عسكري أو بعض المشاكل السيئة مع الصين، ولا يتوقع أن تكون هناك حاجة إلى مثل هذه التصرفات.

في الأسبوع الماضي، دعت وزارة الخارجية الصينية الولايات المتحدة إلى التخلي عن عقلية الحرب الباردة وعدم تصويرها على أنها "عدو" محتمل.

وقال متحدث باسم الوزارة في إفادة صحفية: "نحث الولايات المتحدة على التوقف عن إثارة القضايا تجاه الصين، أو تصورها كعدو خيالي، والتخلي عن عقلية الحرب الباردة الصفرية، والنظر إلى الدفاع الوطني الصيني والتنمية العسكرية في ضوء موضوعي وعقلاني".