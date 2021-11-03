إسرائيل تشارك في مناورات لزيادة أمن منصات النفط والسفن القبرصية

انطلقت، اليوم الأربعاء، مناورات قبالة الساحل الجنوبي القبرصي، بمشاركة إسرائيل، وسط توترات متزايدة مع تركيا، بشأن التنقيب شرقي المتوسط.

وشملت المناورات التي جرت بمشاركة قبرص وإسرائيل "أنشطة البحث والإنقاذ والإجلاء الطبي وعمليات مكافحة التلوث ومحاكاة مكافحة الإرهاب"، بحسب ما أوردته قناة "i24news.tv" الإسرائيلية في نسختها العربية.

وتهدف المناورات السنوية لزيادة أمن وسلامة منصات النفط والسفن، وشملت "أنشطة البحث والإنقاذ والإجلاء الطبي وعمليات مكافحة التلوث ومحاكاة مكافحة الإرهاب التي تنطوي على تحرير منصة نفطية وسفينة دعم من قبل القوات القبرصية".

ويأتي ذلك في ظل توترات متزايدة بين تركيا وقبرص على التنقيب عن النفط والغاز شرقي المتوسط.

وفي أغسطس/آب الماضي، زار وزير الخارجية القبرصي نيكوس كريستودوليدس إسرائيل والتقى وزير خارجيتها يائير لابيد.

ووقتها أعرب وزيرا خارجية البلدين عن "قلقهما إزاء التعدي التركي على الدولة الجزيرة الواقعة شرقي البحر المتوسط".

وصرح لابيد آنذاك في بيان بأن إسرائيل "تشارك القلق العميق بشأن التحركات الاستفزازية التي تقودها تركيا في قبرص".

للاطلاع على المزيد من أخبار إسرائيل اليوم عبر سبوتنيك