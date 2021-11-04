تركيا تنفي التقارير المتعلقة بشأن نقل أنظمة صاروخية إلى قاعدة إنجرليك الجوية

علقت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، على الأنباء والتقارير المنشورة المتعلقة بشأن نقل أنظمة "إس 400" الصاروخية إلى قاعدة إنجرليك الجوية.

ذكرت وكالة "الأناضول" التركية نقلا عن مصدر في وزارة الدفاع التركية، تصريحات نفت الأنباء المتداولة عن نقل أنظمة الدفاع الجوي من طراز "إس 400" الروسية إلى قاعدة إنجرليك الجوية.

وأشار المصدر إلى أن هذه الأخبار غير صحيحة على الإطلاق.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إن بلاده لا تزال تنوي شراء دفعة ثانية من منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400". وهو إجراء يمكن أن يعمق خلافا مع واشنطن شريكتها في حلف شمال الأطلسي ويدفعها إلى فرض عقوبات جديدة على أنقرة.

وتم توقيع اتفاقية توريد نظام الدفاع الصاروخي الروسي "إس-400" إلى تركيا، في كانون الأول/ديسمبر 2017، في العاصمة أنقرة.

وتحصل تركيا، بموجب الاتفاقية، على قرض جزئي من روسيا، لتمويل شراء "إس-400".

وبدأت عمليات تسليم المنظومة، التي تسببت في أزمة في علاقات بين تركيا والولايات المتحدة الأميركية، في منتصف تموز/ يوليو 2019.

وطالبت واشنطن أنقرة بالتخلي عن هذه الصفقة مقابل تزويدها، بمنظومة باتريوت الأمريكية؛ مهددة بتأخير أو حتى إلغاء بيع أحدث المقاتلات من طراز "إف-35" لها، بالإضافة إلى فرض عقوبات.