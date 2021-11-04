فيتنام تجري محادثات مع إيران بشأن ناقلة نفط محتجزة

ذكرت وزارة الشؤون الخارجية الفيتنامية، اليوم الخميس، أن بلادها تجري محادثات مع إيران بشأن احتجاز ناقلة نفط فيتنامية قبالة الساحل الإيراني.

© Sputnik . Said Tsarnaev تقارير أمريكية تكذب الرواية الإيرانية حول حادث بحر عمان..."اكتفينا بالمراقبة" ، صباح اليوم الخميس، عن فام تو هانغ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفيتنامية، بأن بلادها أجرت محادثات مع السفارة الإيرانية في العاصمة، هانوي، بالتوازي مع إجراء مشابه للسفارة الفيتنامية في طهران، بهدف التحقق من المعلومات، وتسوية واقعة احتجاز ناقلة نفط فيتنامية قبالة الساحل الإيراني، من أجل ضمان سلامة المواطنين الفيتناميين وتلقيهم المعاملة الإنسانية اللازمة.

وكان مسؤولان أمريكيان قد صرحا، أمس الأربعاء، بأن إيران استولت على ناقلة نفط ترفع علم فيتنام في خليج عمان، في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ولا تزال تحتجزها قبالة ساحل مدينة بندر عباس.

وأفاد أحد المسؤولين لوكالة "أسوشيتد برس"، بأن قوات الحرس الثوري الإيراني استولت على السفينة "إم في سوثيس" في الرابع والعشرين من الشهر الماضي، تحت تهديد السلاح.

ولم يوضح المسؤولان للوكالة الدافع وراء العملية، ولم يتسن على الفور التواصل مع المسؤولين في فيتنام للتعليق، لكن وفقا لبيانات تتبع السفن التي راجعتها "أسوشسيتد برس"، فإن السفينة لا تزال راسية قبالة بندر عباس حتى أول أمس الثلاثاء.

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