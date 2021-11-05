الكنيست يقر موازنة إسرائيل لعام 2022 بنحو 145 مليار دولار

أقر البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" فجر اليوم الجمعة الموازنة العامة للدولة لعام 2022، وذلك للمرة الأولى منذ 3 سنوات بعد التجاذبات السياسية التي أدت إلى إجراء 4 انتخابات تشريعية في أقل من عامين.
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فقد أقر الكنيست فجر اليوم ميزانية الدولة للعام المالي المقبل 2022 بأغلبية 59 من أعضائه ومعارضة 56 نائبًا"، وأشارت الهيئة إلى أنه "يبلغ حجم الميزانية للعام المالي المقبل 452 مليار شيكل (نحو 145 مليار دولار).
وأضافت: "في خطوة احتجاجية ترك نواب المعارضة قاعة المجلس التشريعي قبيل إعلان رئيسه ميكي ليفي عن نتائج التصويت الذي تم بعد 3 أيام من المداولات الصاخبة".
من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت إنه "مع إقرار الميزانية تمت إعادة إسرائيل إلى المسار الصحيح"، فيما أكد وزير المالية أفيغدور ليبرمان أن "الميزانية ستجلب حالة من الاستقرار".
بالمقابل وفي صفوف المعارضة قال النائب الليكودي شلومو قرعي إن "حكومة الخداع تمكنت من تمرير ميزانية تمس بالطبقات الضعيفة في المجتمع الإسرائيلي وضد الديانة اليهودية والطابع اليهودي للدولة".
فيما قال رئيس حزب شاس أريه درعي إن "هذه الميزانية تمس مساسا قاسيا بالمسنين والضعفاء وسكان المناطق الريفية".
ومنذ عام 2018، لم يتم التصويت على أي موازنة في إسرائيل، بسبب الأزمة السياسية الطويلة التي أدت إلى إجراء 4 انتخابات تشريعية في أقل من عامين، حيث تم حل الكنيست أيضاً في كانون الأول/ديسمبر 2020، بسبب عجز النواب عن الاتفاق على إقرار الموازنة.
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