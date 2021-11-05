الخارجية الفرنسية تدعو إلى فصل لبنان عن الأزمات الإقليمية

أعلنت ​وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الجمعة، أنها على اتصال وثيق بجميع الأفرقاء المعنيين بالنزاع المستجد بين ​الدول العربية​ و​لبنان​.

ونقلت قناة "LBCI" اللبنانية تصريحات وزير الخارجية الفرنسية، ​جان إيف لودريان، الذي دعا جميع الأفرقاء وكذلك المسؤولين اللبنانيين، إلى "تعزيز التهدئة والحوار لصالح ​الشعب اللبناني​ واستقرار لبنان"، مؤكدا أنه "أمر حاسم للمنطقة".

ورأى لودريان أن "فصل لبنان عن الأزمات الإقليمية له أهمية أساسية".

وأضاف لودريان قائلا: "يجب أن يكون لبنان قادرا على الاعتماد على جميع شركائه الإقليميين، لدعمه على طريق تطبيق الإصلاحات".

وأعلنت السعودية استدعاء سفيرها في لبنان، من أجل التشاور، وطلبت في الوقت نفس مغادرة السفير اللبناني لأراضيها خلال 48 ساعة، كما وقفت جميع الواردات اللبنانية. اتخذت البحرين إجراءات مشابهة.

وجاءت هذه التطورات في أعقاب ظهور تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، قال فيها إن جماعة "أنصار الله" التي يحاربها التحالف العربي بقيادة السعودية تدافع عن نفسها ضد "الاعتداءات"، واصفا الحرب في اليمن بالعبثية والتي يجب أن تتوقف.

وأعلن الرئيس اللبناني ميشال عون أن تلك التصريحات لا تمثل الدولة اللبنانية، في حين رفض قرداحي الاستقالة من منصبه أو الاعتذار.