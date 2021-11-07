الولايات المتحدة تدين محاولة اغتيال الكاظمي وتعرض المساعدة في التحقيقات

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد، محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بعد تعرض منزله لهجوم بطائرة مسيرة.

وأضاف برايس في بيانه: "نحن على اتصال وثيق بقوات الأمن العراقية المكلفة بحماية سيادة العراق واستقلاله، وقد عرضنا مساعدتنا في التحقيقات بشأن هذا الهجوم".

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، بيانا قال فيه: "شعرنا بالارتياح عندما علمنا أن رئيس الوزراء لم يصب بأذى، هذا العمل الإرهابي الواضح، الذي ندينه بشدة، موجه إلى قلب العراق".

ووقعت محاولة فاشلة لاغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في الساعات الأولى من صباح الأحد، حيث استهدفت طائرة مسيرة محملة بمتفجرات منزل رئيس الوزراء.

وأصدرت خلية الإعلام الأمني العراقي بيانا قالت فيه إن "السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة بواسطة طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مكان إقامته في المنطقة الخضراء ببغداد".

وأضافت البيان "دولة الرئيس لم يصاب بأي أذى وهو بصحة جيدة"، لافتة إلى أن"القوات الأمنية تقوم من جانبها بالإجراءات اللازمة بصدد هذه المحاولة الفاشلة".

يذكر أن ذلك يأتي بعدما أكد مصدر أمني عراقي وقوع انفجار لم تعرف طبيعته في محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد، وأضاف المصدر أن "دوي الانفجار، لم تعرف طبيعته، سُمع قبل قليل في محيط المنطقة الخضراء"، لافتا إلى أن " الانفجار أعقبه إطلاق رصاص من قبل القوات الأمنية".