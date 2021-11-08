تسجيل
21:24 GMT08 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    فلاديمير بوتين و جو بايدن في جنيف

    بايدن يعتبر الاتهامات ضد روسي وأوكراني بشأن ارتكاب جرائم إلكترونية وفاء لتعهده أمام بوتين

    © REUTERS / POOL
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/10/1049269385_0:160:3071:1887_1200x675_80_0_0_d9093d8651be746ae174a6f3e8426375.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202111081050657977-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF%D9%87-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86/

    قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الإثنين، إن لوائح الاتهام الأمريكية بوقت سابق اليوم ضد مواطنين من روسيا وأوكرانيا بتهمة ارتكاب جرائم إلكترونية في الولايات المتحدة، تعد بمثابة وفاء بتعهده خلال لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاءهما السابق بشأن محاسبة مرتكبي جرائم الإنترنت.

    واشنطن - سبوتنيك. وقال بايدن في بيان صحفي "حينما التقيت الرئيس بوتين في يونيو، أكدت أن الولايات المتحدة ستتخذ الإجراءات المحاسبة مجرمي الإنترنت، وهذا ما فعلناه اليوم".

    قراصنة
    © AP Photo
    قراصنة يخترقون 9 منظمات في الدفاع وقطاعات حساسة ضمن حملة تجسس عالمية

    وأفاد المدعي العام الأمريكي، ميريك غارلاند، اليوم الإثنين، بأن الولايات المتحدة وجهت اتهاما للمواطن الروسي يفغيني بوليانين، بالقرصنة الإلكترونية.

    وقال غارلاند في مؤتمر صحفي: "لقد أثرت هجمات بوليانين الإلكترونية بهدف الابتزاز على العديد من الشركات والمنظمات في الولايات المتحدة ... فقد تمكن بوليانين، من جمع مبلغا قدره 13 مليون دولار، من ضحاياه".

    ووفقا له، تمت مصادرة 6.1 مليون دولار من المبلغ المذكور من بوليانين.

    ويتهم يفغيني بوليانين والأوكراني ياروسلاف فاسينسكي، بالقرصنة الإلكترونية والتآمر بهدف القرصنة الإلكترونية وغسيل الأموال.

    وكانت قد وجهت الولايات المتحدة، في وقت سابق، اتهامات بالابتزاز عبر الإنترنت في 11 تهمة ضد فاسينسكي.

    كما تم إدراج فاسينسكي والمواطن الروسي يفغيني بوليانين، في قائمة العقوبات الأمريكية، بتهمة بالانتماء إلى جماعة "ريفيل"، التي تسببت في خسائر تجاوزت 200 مليون دولار، وكان من بين الضحايا شركة "كاسيا"، التي تضرر 175 ألف جهاز كمبيوتر، يحتوي على برامجها.

    >> يمكنك متابعة المزيد من أخبار الولايات المتحدة الأمريكية مع سبوتنيك.

    انظر أيضا:

    بيسكوف: بوتين وبايدن قد يلتقيان مرة أخرى هذا العام
    رد روسي على ادعاءات بايدن بشأن خطورة بوتين
    صحيفة أمريكية تكشف حديثا سريا دار بين بوتين وبايدن بشأن أفغانستان
    إعلام: واشنطن أجلت تجارب أسلحة فرط صوتية قبل قمة بايدن وبوتين 
    سويسرا: تكاليف الاجتماع بين بوتين وبايدن تجاوزت 10 ملايين دولار
    الكلمات الدلالية:
    الولايات المتحدة الأمريكية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    أشخاص من قبيلة ياوالابيتي (Yawalapiti) يشاركن في رقصة الحداد خلال كواروب (Kuarup)، وهي طقوس جنائزية لتكريم ذكرى Cacique Aritana ، زعيم ياوالابيتي، في حديقة شينغو الوطنية، البرازيل، 11 سبتمبر 2021.
    لقطات نادرة لطقوس جنائزية في ذكرى رحيل زعيم الأمازون
    عمليات التفتيش في إيران كالطيران في السحب الكثيفة
    وكالة الطاقة الذرية: عمليات التفتيش في إيران مثل الطيران في سماء كثيفة الغيوم
    أفضل الجامعات العربية
    أفضل الجامعات العربية
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك