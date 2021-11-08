بايدن يعتبر الاتهامات ضد روسي وأوكراني بشأن ارتكاب جرائم إلكترونية وفاء لتعهده أمام بوتين

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الإثنين، إن لوائح الاتهام الأمريكية بوقت سابق اليوم ضد مواطنين من روسيا وأوكرانيا بتهمة ارتكاب جرائم إلكترونية في الولايات المتحدة، تعد بمثابة وفاء بتعهده خلال لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاءهما السابق بشأن محاسبة مرتكبي جرائم الإنترنت.

واشنطن - سبوتنيك. وقال بايدن في بيان صحفي "حينما التقيت الرئيس بوتين في يونيو، أكدت أن الولايات المتحدة ستتخذ الإجراءات المحاسبة مجرمي الإنترنت، وهذا ما فعلناه اليوم".

وأفاد المدعي العام الأمريكي، ميريك غارلاند، اليوم الإثنين، بأن الولايات المتحدة وجهت اتهاما للمواطن الروسي يفغيني بوليانين، بالقرصنة الإلكترونية.

وقال غارلاند في مؤتمر صحفي: "لقد أثرت هجمات بوليانين الإلكترونية بهدف الابتزاز على العديد من الشركات والمنظمات في الولايات المتحدة ... فقد تمكن بوليانين، من جمع مبلغا قدره 13 مليون دولار، من ضحاياه".

ووفقا له، تمت مصادرة 6.1 مليون دولار من المبلغ المذكور من بوليانين.

ويتهم يفغيني بوليانين والأوكراني ياروسلاف فاسينسكي، بالقرصنة الإلكترونية والتآمر بهدف القرصنة الإلكترونية وغسيل الأموال.

وكانت قد وجهت الولايات المتحدة، في وقت سابق، اتهامات بالابتزاز عبر الإنترنت في 11 تهمة ضد فاسينسكي.

كما تم إدراج فاسينسكي والمواطن الروسي يفغيني بوليانين، في قائمة العقوبات الأمريكية، بتهمة بالانتماء إلى جماعة "ريفيل"، التي تسببت في خسائر تجاوزت 200 مليون دولار، وكان من بين الضحايا شركة "كاسيا"، التي تضرر 175 ألف جهاز كمبيوتر، يحتوي على برامجها.

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