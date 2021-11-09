تحديد موعد محاكمة ساكاشفيلي في جورجيا

حددت محكمة مدينة تبليسي جلسة الاستماع في قضية الرئيس الجورجي السابق وزعيم المعارضة، ميخائيل ساكاشفيلي، دون أن يُعرف بعد ما إذا كانت المحاكمة ستتم في قاعة المحكمة أو في سجن غلداني.

وقالت محكمة تبليسي: "التوقيت 10 نوفمبر 2021 الساعة 13.00 (12.00 بتوقيت موسكو)".

وكانت إدارة السجون قد أعلنت، الاثنين، أنّها نقلت الرئيس السابق، المُضرب عن الطعام منذ 39 يوماً، إلى مستشفى السجن "من أجل تفادي تدهور حالته الصحّية وبسبب زيادة الأخطار على سلامته".

واعتقل ساكاشفيلي، الذي شغل منصب رئيس البلاد بين عامي 2004 و2013، في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، عند عودته من المنفى في أوكرانيا، وأضرب بعدها عن الطعام لمدة 39 يوما احتجاجا على سجنه، مؤكدا إن دوافع سياسية تقف وراء ذلك.

تتعلق المحاكمة بتفريق تجمع المعارضة في 7 نوفمبر / تشرين الثاني 2007، ومذبحة شركة "إيميدي تي في".

وكان ساكاشفيلي قد اعتقل في جورجيا في الأول من أكتوبر / تشرين الأول، وهو محتجز في عدة قضايا جنائية. وأدين السياسي غيابيا بقتل المصرفي ساندرو جيرغفلياني وضرب النائب فاليري جيلاشفيلي. في الحالة الأولى، حُكم على ساكاشفيلي بالسجن ثلاث سنوات، في الثانية - بستة أعوام. بالإضافة إلى ذلك، فهو متورط في قضايا فض تجمع المعارضة في 7 نوفمبر 2007، ومذبحة شركة Imedi TV واختلاس أموال من ميزانية الدولة - وما زالت المحاكم تنظر فيها.

من جانبهم أعرب محامو ساكاشفيلي عن مخاوفهم على حياته في مستشفى السجن والذي يعمل فيه مجرمون كمسعفين، كما أفادت قناة "بيرفيلي" بأن النزلاء في مستشفى السجن نظموا احتجاجًا صاخبا ضد ساكاشفيلي رددوا خلاله شتائم للرجل الذي قاد حملة شرسة ضد الجريمة المنظمة خلال فترة رئاسته.