تسجيل
16:34 GMT09 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    وضع المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا و بولندا، 8 نوفمبر 2021

    الاتحاد الأوروبي يضغط على 13 دولة بسبب أزمة على حدوده...بينها مصر والعراق

    © Sputnik . Viktor Tolochko
    العالم
    انسخ الرابط
    0 11
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/09/1050662035_0:193:2775:1753_1200x675_80_0_0_f818ae262015594ca5c1eb2c21e06249.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202111091050666948-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%B6%D8%BA%D8%B7-%D8%B9%D9%84%D9%89-13-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%87/

    كشف الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، عن ممارسته ضغوطا على أكثر من 13 دولة، لإيقاف سفر مواطنيها إلى بيلاروسيا والذي عادة ما يسعون إلى دخول دول التكتل عبر رحلات محفوفة بالمخاطر.

    يأتي هذا كاستجابة من بروكسل على ما تقول إنها حملة مدبرة من قبل رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو تهدف إلى خلق اضطرابات في الاتحاد الأوروبي عبر تشجيع الهجرة غير الشرعية عبر حدود بلاده، بسبب العقوبات المفروضة على حكومته.

    وضع المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا و بولندا، 8 نوفمبر 2021
    © REUTERS / MON / Handout
    رئيس وزراء ووزير دفاع بولندا يزوران نقطة التفتيش على الحدود مع بيلاروسيا... فيديو

    وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو، في إفادة صحفية: "هذا جزء من أسلوب غير إنساني وحقيقي أسلوب العصابات لنظام لوكاشينكو"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

    نجحت الجهود الأوروبية بالفعل في دفع العراق إلى وقف الرحلات الجوية من بغداد إلى مينسك، والآن يتسع نطاق هذه التحركات الدبلوماسية لتشمل 13 دولة يمكن أن تكون – أو هي كذلك بالفعل) مصدرا للمهاجرين عبر بيلاروسيا، إلى جانب "مراقبة" 20 دولة أخرى.

    وبحسب "فرانس برس"، فإن الدول التي اتصلت بروكسل بها مباشرة هي؛ مصر والعراق والأردن ولبنان والكاميرون والكونغو والكونغو الديمقراطية وغينيا وجورجيا وكازاخستان وباكستان وطاجيكستان وتركيا.

    أما الدول العشرين الخاضعة للمراقبة فهي، الجزائر وأذربيجان والهند وإيران وساحل العاج وليبيا والمغرب ونيجيريا وقطر وروسيا والسنغال والصومال وجنوب أفريقيا وسريلانكا وسوريا وتونس والإمارات وأوزبكستان وفنزويلا واليمن.

    وفقا لستانو، فإن الاتحاد الأوروبي يجهز مجموعة خامسة من العقوبات على "نظام لوكاشينكو"، ويحاول استكشاف كل الوسائل الممكنة المتاحة للتعامل مع الوضع.

    قالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، في بيان، إن الاتحاد الأوروبي يبحث على وجه الخصوص كيف يمكن أن يعاقب شركات الطيران التي تعتبر "ناشطة في الاتجار بالبشر" من خلال نقل المهاجرين إلى بيلاروسيا.

    طالع أخبار العالم الآن عبر سبوتنيك

    انظر أيضا:

    واشنطن قلقة بشأن الأوضاع على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا
    وزير الداخلية: المهاجرون من الشرق الأوسط يتواجدون في بيلاروسيا بطريقة قانونية
    لوكاشينكو: بيلاروسيا تواجه بهدوء الوضع المتعلق بالمهاجرين على الحدود مع بولندا
    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم الآن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    البجع العملاق في بركة مياه بالقرب من وادي إميك حيفر، شمال تل-أبيب، إسرائيل 8 نوفمبر 2021
    البجع العملاق المهاجر يحتل البرك المائية وسط إسرائيل
    عمليات التفتيش في إيران كالطيران في السحب الكثيفة
    وكالة الطاقة الذرية: عمليات التفتيش في إيران مثل الطيران في سماء كثيفة الغيوم
    الاستادات المستضيفة لمنافسات كأس العرب قطر 2021
    الاستادات المستضيفة لمنافسات كأس العرب "قطر 2021"
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك