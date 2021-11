وارسو تشعر بالقلق من إمكانية "تسليح المهاجرين من قبل الاستخبارات البيلاروسية"

وارسو - سبوتنيك. وقال مولر في مقابلة مع بوابة "ويرتوالنا بولسكا" الإلكترونية: "أحد الخيارات المتوقعة، هو تزويد عناصر الاستخبارات البيلاروسية على سبيل المثال، شخصًا أو اثنين أو ثلاثة أشخاص بالأسلحة، ببساطة سيجدون سببا لاستخدامها، ما يؤدي لتفاقم الأزمة على الحدود البولندية - البيلاروسية".

