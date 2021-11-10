وارسو تشعر بالقلق من إمكانية "تسليح المهاجرين من قبل الاستخبارات البيلاروسية"

أعرب المتحدث باسم الحكومة البولندية بيوتر مولر، اليوم الأربعاء، عن قلق بلاده من تزويد الاستخبارات البيلاروسية المهاجرين غير الشرعيين بالأسلحة.

وارسو - سبوتنيك. وقال مولر في مقابلة مع بوابة "ويرتوالنا بولسكا" الإلكترونية: "أحد الخيارات المتوقعة، هو تزويد عناصر الاستخبارات البيلاروسية على سبيل المثال، شخصًا أو اثنين أو ثلاثة أشخاص بالأسلحة، ببساطة سيجدون سببا لاستخدامها، ما يؤدي لتفاقم الأزمة على الحدود البولندية - البيلاروسية".

وتابع: "بعد ذلك، ستنفي السلطات البيلاروسية علاقتها بهذا الأمر".

هذا وأفادت الإذاعة البولندية، بوقت سابق من اليوم، بأن مجموعتين كبيرتين من المهاجرين الآسيويين والأفارقة القادمين من أراضي بيلاروس، تمكنتا من عبور الحدود والوصول إلى الأراضي البولندية.

وتمكنت قوات حرس الحدود البولندية من إعادة بعض المهاجرين إلى الأراضي البيلاروسية، بينما تستمر عمليات البحث عن الآخرين.

وأكدت السلطات البولندية، في وقت سابق، بأن هناك ما بين ألفين و4 آلاف شخص بالقرب من الحدود بين بيلاروس وبولندا، يسعون للوصول إلى الاتحاد الأوروبي.

إلى ذلك أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أن بلاده تؤيد فرض عقوبات أوروبية جديدة على بيلاروس، متهما الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بأنه يرسل المهاجرين إلى حدود بلاده مع بولندا في "استغلال عديم الضمير" لضعفهم.

وأكد رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، في وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء، وجود عصابة منظمة في الاتحاد الأوروبي تعمل على توفير عبور المهاجرين من الشرق الأوسط عبر أراضي بيلاروس.

من جانبها اعتبرت وزارة الدفاع البيلاروسية، أن نشر بولندا 10 آلاف جندي على الحدود، يعد نشاطا عسكريا كبيرا؛ مشيرة إلى أن مينسك لم تتلق إخطارا من وارسو عن هذا الشأن.

فيما أعربت موسكو عن قلقها إزاء الوضع المتوتر على الحدود البيلاروسية البولندية.

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