وزير الخارجية الياباني الجديد يعتزم تطوير العلاقات الثنائية بين طوكيو وموسكو

قال وزير الخارجية الياباني الجديد يوشيماسا هاياشي، اليوم الخميس إنه يعتزم مواصلة تطوير العلاقات الثنائية بين اليابان وروسيا والتي من شأنها أن تعود بالفائدة على الجانبين، فضلا عن مواصلة المفاوضات لإبرام معاهدة سلام على أساس الاتفاقات القائمة.

طوكيو - سبوتنيك. وأضاف هاياشي بأول مؤتمر صحفي في هذا المنصب، قائلا:"ما زلنا نعتبر أنه من المهم تطوير العلاقات بين روسيا واليابان. والتي من شأنها أن تعود بالفائدة على الجانبين في جميع المجالات، بما في ذلك السياسية والاقتصادية والثقافية".

وأكد وزير الخارجية الياباني في معرض حديثه عن مسالة توقيع اتفاقية سلام مع روسيا، قائلا: "لا ينبغي أن نترك هذه المشكلة للأجيال القادمة، سنواصل الحوار بهذا الاتجاه بهدف حل قضية الأراضي وإبرام معاهدة سلام على أساس الاتفاقات القائمة، بما في ذلك تلك الموقعة في سنغافورة".

ولا تزال قضية توقيع معاهدة السلام بين روسيا واليابان دون حل على مدار 70 عاما، وتتنازع الدولتان على تبعية 4 جزر، وهي ايتوروب وكوناشير وشيكوتان وهابوماي.

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