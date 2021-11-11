رئيس وزراء مقاطعة ألمانية: "التيار الشمالي 2" مهم لنا ويجب إبقاء الحوار مع روسيا

أعلن رئيس وزراء مقاطعة ساكسونيا الفيدرالية في ألمانيا، مايكل كريتشمر، اليوم الخميس أن "التيار الشمالي 2" مهم لبرلين ونحن بحاجة إلى حوار مع موسكو بمختلف المواضيع.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات كريتشمر الذي قال "بشأن التيار الشمالي 2 هذا استثمار استراتيجي مهم"، مضيفا "هناك مصالح مختلفة وهناك تناقضات، لكن المهم هو الحفاظ على الحوار".

وأعلنت شركة "نورد ستريم 2 إيه جي"، مشغل خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2" الروسي إلى ألمانيا، يوم 18 تشرين الأول/أكتوبر، الانتهاء من ملء السلسلة الأولى من خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" بالغاز التقني؛ لافتة إلى أنه يجري العمل على ملء السلسلة الثانية.

وأعلنت شركة "نورد ستريم 2 إيه جي"، في الخامس من الشهر الجاري، البدء بملء السلسلة الأولى من خط الأنابيب بالغاز، لتحقيق الضغط المطلوب لإجراء المزيد من الاختبارات.

والجدير بالذكر، أن مشروع "التيار الشمالي 2" يشمل مد خط أنابيب غاز بطول نحو 1230 كيلومتراً تحت مياه بحر البلطيق، وبسعة 55 مليار مترا مكعبا، سنوياً؛ وذلك من الساحل الروسي إلى ألمانيا.

هذا وارتفعت ارتفع سعر العقود الآجلة للغاز في أوروبا في السادس من الشهر الماضي، إلى مستويات قياسية، وتجاوز للمرة الأولى في التاريخ، 1900 دولار لكل ألف متر مكعب، بعدها أخذ في التراجع إلى دون مستوى 1000 دولار لكل ألف متر مكعب.