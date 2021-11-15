الداخلية البولندية: المهاجرون يستعدون لاقتحام حدودنا... فيديو

أعلنت وزارة الداخلية البولندية، اليوم الاثتين، أن المهاجرين غير الشرعيين يستعدون لاقتحام الحدود البيلاروسية البولندية.

وقالت الشرطة البولندية في تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر"، إن "المهاجرين غير الشرعيين يتجمعون عند المعبر الحدودي في كوزنيتسا على الجانب البيلاروسي. وبدعم من مسؤولي الأمن البيلاروسيين، ربما يستعدون لعبور الحدود بالقوة. ضباط حرس الحدود والشرطة والجنود على أهبة الاستعداد".

The camp where the migrants have been located so far is already empty. People who were there, moved to the border crossing. The migrant march took place under the control of the 🇧🇾Belarusian services. https://t.co/NkhjzKc8vL — Poland MOD 🇵🇱 (@Poland_MOD) November 15, 2021

هذا وأظهر مقطع فيديو جوي نشرته وزارة الداخلية البولندية أن حشدا كبيرا من المهاجرين قد تغلب على السياج على الجانب البيلاروسي ويتجه نحو الحدود. فيما اصطفت قوات الأمن البولندية على أراضيها.

هذا وقال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الاثنين، إن بلاده لا تستطيع إقناع المهاجرين الموجودين على حدودها الغربية، بالعودة إلى ديارهم.

ونقلت وكالة الأنباء الحكومية "بيلتا" عن الرئيس البيلاروسي أن بلاده تحاول إقناع المهاجرين بالعودة إلى ديارهم، لكن دون جدوى.

وأوضح أن مينسك سوف ترد على أي عقوبات جديدة يفرضها عليها الغرب، بحسب "ويترز".

تجدر الإشارة إلى أن آلاف المهاجرين من الشرق الأوسط وأفريقيا توجهوا نحو الحدود البيلاروسية مع بولندا، يوم الاثنين الماضي، في محاولة لاجتياز الحدود؛ الأمر الذي دفع السلطات البولندية إلى نشر الآلاف من الجنود وقوات حرس الحدود، لمنعهم من عبور الحدود.

ويتّهم الاتحاد الأوروبي الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بتدبير تنقّل موجه من المهاجرين واللاجئين، لمحاولة دخول أراضي الاتحاد الأوروبي؛ ردّاً على العقوبات، التي فرضتها بروكسل على بلاده سابقا، على خلفية الانتخابات الرئاسية البيلاروسية، وهو ما ينفيه لوكاشينكو.