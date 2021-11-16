الأمين العام لـ"أوبك" يطالب أعضاءها بتوخي الحذر بعد مؤشرات على زيادة الفائض

حذر الأمين العام لمنظمة "أوبك"، محمد باركيندو، أعضاء المنظمة وحلفاءها، مطالبا إياهم بتوخي الحذر بعد وجود مؤشرات على زيادة الفائض من المعروض.

وحسب تصريحات له نقلتها "رويترز"، قال باركيندو: "أوبك تشهد مؤشرات على زيادة فائض المعروض النفطي الشهر المقبل، لذا يتعين على أعضائها وحلفائها توخي الحذر الشديد عند مراجعة سياسة الإنتاج".

تصريحات الأمين العام لمنظمة "أوبك"، جاءت اليوم الثلاثاء، خلال حضوره مؤتمرا للطاقة، حيث أجاب عن سؤال حول إمكانية وجود فائض في المعروض النفطي العام المقبل، قائلا: "الفائض بدأ بالفعل في ديسمبر كانون الأول"، مؤكدا أن وجوده يعد مؤشرا على أننا "يجب أن نكون حذرين للغاية".

وتعمل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، المعروفون باسم "أوبك+"، على إلغاء تخفيضات الإنتاج القياسية بشكل تدريجي في 2020 من خلال زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميًا شهريًا.

وحينما سئل باركيندو عن التزام "أوبك+" بهذه بالسياسة الحالية عندما تجتمع في الثاني من ديسمبر/ كانون الأول، امتنع عن الإجابة.

وقال: "التوقعات، ليست فقط من أوبك ولكن من وكالة الطاقة الدولية ومصادر أخرى، تظهر أنه خلال أرباع العام المقبل سيكون هناك فائض في المعروض في السوق باستخدام مقياس مخزونات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية"، مؤكدا أن هذا أيضًا دليل إضافي على ضرورة توخي الحذر الشديد والقياس في القرارات التي نتخذها كل شهر.

وأكد الأمين العام لمنظمة "أوبك" أن لمنظمته مصلحة راسخة في ضمان استمرار تعافي الاقتصاد العالمي، قائلا: "نعتقد أننا نسير على مسار التعافي وبالنسبة لنا في أوبك سنواصل القيام بكل ما هو ضروري حتى لا يتعثر هذا التعافي".

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