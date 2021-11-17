الرئيس الإسرائيلي يجري مكالمة هاتفية تاريخية مع نظيره الصيني

أجرى الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ محادثة هاتفية مع نظيره الصيني شي جين بينغ، والتي تعد الأولى من نوعها بين رئيسي البلدين.

وجاء هذا الإعلان من خلال بيان أصدرته الخدمة الصحفية الرئاسية التابعة للرئيس الإسرائيلي وجاء فيه: "أجرى رئيس إسرائيل يتسحاق هرتسوغ محادثة هاتفية اليوم مع رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، حيث اتسمت بجو ودي وإيجابي".

وأشار يتسحاق هرتسوغ إلى أن هذا الحدث يعد تاريخيا، وذلك من خلال أول محادثة هاتفية على الإطلاق بين رئيس دولتي الصين واسرائيل.

وأضاف البيان "أعرب الزعيمان عن أملهما في توسيع التعاون الإسرائيلي الصيني في المستقبل وأشاروا إلى أنهما يمكنهما المساهمة في التعاون البناء في مجالات الثقافة والاقتصاد والسياحة ومجالات أخرى".

كما تمت مناقشة "القضايا الاستراتيجية العالمية والإقليمية"، مشددا على ضرورة منع إيران من الوصول إلى الإمكانات النووية.