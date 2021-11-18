تحطم مقاتلة "إف 16" يونانية ونجاة الطيار

أعلن التلفزيون اليوناني، اليوم الخميس، تحطم مقاتلة من نوع "إف 16" في قاعدة أندرافيدا الجوية اليونانية ونجاة الطيار.

وأفاد التلفزيون اليوناني الرسمي "ERT" أن مقاتلة من طراز "أف 16" تحطمت بعد هبوط اضطراري في قاعدة أندرافيدا الجوية في اليونان، والطيار لا يزال على قيد الحياة.

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