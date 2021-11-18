واشنطن تفرض عقوبات على 6 إيرانيين بدعوى التأثير في انتخاباتها الرئاسية

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، فرض عقوبات جديدة على شخصيات وكيان إيراني، لمحاولتهم التأثير على سير الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2020.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية حدد 6 أشخاص إيرانيين وكيان إيراني ضمن العقوبات المتعلقة بالتدخل الأجنبي في انتخابات الرئاسة الأمريكية ومحاولة التأثير عليها في العام الماضي.

وقال البيان إن الولايات المتحدة رصدت محاولات التدخل عبر الإنترنت من قبل الجهات الفاعلة التي ترعاها الدول، بما في ذلك الجهات الفاعلة الإيرانية التي سعت إلى "زرع الفتنة وتقويض ثقة الناخبين في العملية الانتخابية الأمريكية".

وأضاف أن هذه الجهات نشرت معلومات مضللة على وسائل التواصل الاجتماعي وأرسلت رسائل تهديد عبر البريد الإلكتروني بالإضافة إلى مقطع فيديو احتيالي، في محاولة لتقويض الثقة في الانتخابات من خلال التلميح إلى إمكانية الإدلاء بأصوات مزورة.

من جانبه علق نائب وزير الخزانة والي أدييمو بالقول، إن بلاده ستواصل مواجهة الجهود الرامية لتقويض نزاهة الأنظمة الانتخابية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع:

يؤكد إجراء اليوم التزام الحكومة الأمريكية بمحاسبة الجهات التي ترعاها الدول، لمحاولتها تقويض ثقة الجمهور في العملية الانتخابية والمؤسسات الأمريكية.

نتيجة لقرار اليوم، يتم حظر جميع الممتلكات والمصالح التابعة للأشخاص والكيانات المستهدفة، والتي تخضع للولاية القضائية الأمريكية، ويحظر على الأشخاص الأمريكيين الدخول في معاملات معهم.

بالإضافة إلى ذلك، فإن أي مؤسسة مالية أو شخص يشارك في معاملات أو أنشطة معينة مع أولئك الخاضعين للعقوبات، يخاطر بأن يتعرض للعقوبات والمساءلة.

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