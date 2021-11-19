أمريكا تحذر الطيارين المدنيين من الصواريخ مع "اقتراب الحرب من عاصمة إثيوبيا"

حذرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية الطيارين المدنيين من تعرض الطائرات التي تعمل في مطار أديس أبابا بولي الدولي، لخطر الصواريخ مع اقتراب الحرب من العاصمة أديس أبابا.

وأفاد تقرير إدارة الطيران التابعة لوزارة النقل الأمريكية بأن الطائرات "يمكن أن تتعرض بشكل مباشر أو غير مباشر لنيران الأسلحة الأرضية أو نيران أرض جو"، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

وبينما ذكرت الإدارة أنه لا يوجد مؤشر على وجود نية لتهديد الطيران المدني، فإنها حذرت من أن الخطر على الطائرات القادمة والمغادرة، ربما يزداد إذا حاصر مقاتلو تيغراي العاصمة.

واليوم قال المتحدث باسم الحكومية الإثيوبية، لغسى تولو، إن الجيش الإثيوبي تمكن من إلحاق هزائم كبيرة بمقاتلي "الجماعات الإرهابية" في عدة جبهات، وقتل أكثر من 10 آلاف شخص من عناصر هذه الجماعات، لافتا إلى أنه تمت دعوة المقاتلين من الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي الإرهابية للاستسلام.

وكان جيش تحرير أورومو، المتحالف مع جبهة تحرير تيغراي في إثيوبيا، قال إن الاستيلاء على العاصمة أديس أبابا "مسألة أشهر إن لم تكن أسابيع".

وقالت جبهة تحرير تيغراي إنه لن يحدث "حمام دم" في حال دخل مقاتلوها العاصمة أديس أبابا، لإسقاط الحكومة المركزية، مؤكدة أنها تتقدم نحو العاصمة.