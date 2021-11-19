ترامب يطرح أول كتاب بعد خروجه من الرئاسة... "يغطي الفترة الناجحة التي قضاها في البيت الأبيض"

طرح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أول كتاب له بعد خروجه من البيت الأبيض عقب ‏خسارته في الانتخابات الرئاسية عام 2020.‏

وأعلن ترامب عن توافر كتابه للبيع عبر موقعه الرسمي، والذي يحمل اسم "Our Journey Together" (رحلتنا معا)، وهو عبارة عن كتاب مصور يضم العديد من الصور التي التقطت له خلال فترة رئاسته لأمريكا لمدة 4 سنوات.

ووصف موقع ترامب كتابه بأنه "كتاب صور جميل يغطي الفترة الناجحة التي قضاها الرئيس دونالد جيه ترامب في البيت الأبيض".

وتابع في بيان أن "كل صورة انتقاها الرئيس، كما هو الحال مع كل تعليق في الكتاب، بما في ذلك تلك التي كتبها بخط يده".

وقال دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكي السابق في تصريحات لموقع "إكسيوس": "لقد اختار والدي كل صورة في هذا الكتاب، وكتب جميع التعليقات، بما في ذلك بعضها بخط يده".

ويتضمن الكتاب أكثر من 300 صورة رسمية للبيت الأبيض، منها تفاعلات ترامب مع زعماء العالم، بما في ذلك زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، و"محاربة الليبراليين في عمليتي مطاردة لعزلهم!" ، حسبما ذكر موقع ترامب.

JUST IN: Trump to release his first post-White House book next month; it will be a picture book called Our Journey Together, with captions written by Trump himself. pic.twitter.com/ce5bN3qKUe — THE BIAS (@thebias_news) November 19, 2021

كذلك من بين الصور التي يضمها الكتاب صور ترامب مع ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، ورئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون.

ويتوفر كتاب دونالد ترامب للطلب المسبق بنسختين، الأولى غير موقعة، وهي بسعر 74.99 دولار، بينما تبلغ تكلفة الإصدار الموقّع 229.99 دولار أمريكي.