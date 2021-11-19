البيت الأبيض: بايدن يسلم صلاحياته مؤقتا لكامالا هاريس أثناء تواجده في المستشفى

أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يسلم صلاحياته مؤقتًا إلى نائبته كامالا هاريس أثناء وجوده تحت التخدير في المستشفى.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي في بيان اليوم الجمعة: "سيتوجه الرئيس إلى مركز "والتر ريد" الطبي هذا الصباح لإجراء فحص روتيني. وأثناء وجود الرئيس، سيخضع لتنظير القولون الروتيني. كما حدث مع الرئيس جورج دبليو بوش في عامي 2002 و2007، ووفقا للإجراء كما هو موضح في دستور الولايات المتحدة الأمريكية، سينقل الرئيس بايدن السلطة إلى نائب الرئيس لفترة قصيرة من الوقت أثناء وجوده تحت التخدير".

This morning, the President will travel to Walter Reed Medical Center for a routine physical. — Jen Psaki (@PressSec) November 19, 2021

كما أشارت بساكي إلى أن البيت الأبيض سينشر بعد ظهر الجمعة تقريرًا مكتوبًا عن الحالة الصحية لرئيس الدولة بعد الفحص الطبي.

ستكون هذه هي المرة الأولى منذ وصول إدارة بايدن إلى السلطة في الولايات المتحدة، التي ينقل فيها سلطاته إلى نائب رئيس.

في وقت سابق، زعمت شبكة "سي ان ان" التلفزيونية، نقلا عن مصادر، أن نائبة الرئيس تشكو من محدودية صلاحياتها وأنه يتم إعطاؤها عمدا أوامر لا تتوافق مع اختصاصاتها ولا تسمح لها بإعلان نفسها كمرشحة لرئاسة الجمهورية. وبعد ذلك نفى البيت الأبيض تقارير عن تنامي التوترات بين بايدن وهاريس.