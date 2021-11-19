بايدن يغادر المستشفى ويصف فحوصاته الطبية بـ"الرائعة"

غادر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مركز والتر ريد الطبي العسكري، اليوم الجمعة، بعد إجرائه فحصا ‏طبيا روتينيا.‏

وصرح بايدن للصحفيين أن فحصه الطبي "رائع"، وذلك قبل أن يعود إلى البيت الأبيض بمروحية، بحسب وكالة أنباء "فرانس برس".

ومن المتوقع أن يعلن البيت الأبيض عن نتائج الفحص البدني في وقت لاحق اليوم.

في وقت سابق من اليوم الجمعة، أصبحت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، هي أول امرأة تتولى السلطة الرئاسية في الولايات المتحدة، أثناء خضوع بايدن لفحص القولون الروتيني تحت التخدير كجزء من فحصه.

من ناحية أخرى، أعلن البيت الأبيض في بيان، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعقد اجتماعا مع قادة من أفريقيا في عام 2022، سيركز على بناء شراكات وتحالفات عالمية.

وتابع مشيرا إلى أن القمة الثانية لقادة الولايات المتحدة وأفريقيا ستكون "بمثابة فرصة للتعاون مع النظراء الأفارقة في المجالات الرئيسية التي تحددها الولايات المتحدة وأفريقيا على أنها بالغة الأهمية لمستقبل القارة ومجتمعنا العالمي".