البيت الأبيض يريد من الصين "دليلا قابلا للتحقق منه'' بشأن مكان لاعبة التنس المختفية بينغ شواي

قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين ساكي، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يريد دليلا "يمكن ‏التحقق منه" على سلامة لاعبة التنس الصينية المفقودة، بينغ شواي.‏

وقالت ساكي في إفادة صحفية: "إننا ننضم إلى الدعوات الموجهة إلى السلطات [الصينية] بشأن تقديم دليل مستقل يمكن التحقق منه عن مكان وجودها وأنها بأمان".

واختفت بينغ شواي عن الأنظار، في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بعدما وجهت اتهاما إلى سياسي صيني بارز بالاعتداء عليها جنسيا.

وكتبت شواي في منشور لها عبر تطبيق التواصل الاجتماعي الصيني "وايبو" أنها تتهم نائب رئيس الوزراء الصيني السابق، تشانغ جاولي، بأنه أجبرها على ممارسة الجنس معه، لكن سرعان من تم حذف منشورها من على المنصة.

وتابعت جين ساكي: "يجب التحقيق في أي تقرير عن اعتداء جنسي، ونحن ندعم قدرة المرأة على التحدث علانية والسعي للمساءلة، سواء هنا أو في جميع أنحاء العالم".

وأضافت: "سنواصل الدفاع عن حرية التعبير، ونعلم أن [الحكومة الصينية] لا تتسامح مطلقا مع الانتقادات وسجل من إسكات من يتحدثون، وما زلنا ندين تلك الممارسات".

The White House is calling for Chinese authorities to provide "independent and verifiable proof" of the whereabouts and safety of tennis star Peng Shuai, who disappeared after accusing a former top official of sexually assaulting her pic.twitter.com/MWqSVPGb74 — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) November 19, 2021

وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمنظمة التنس النسائية، ستيف سيمون، في بيان إن اختفاء بينغ شواي الغامض "يثير قلقا عميقا"، كما قام نجوم التنس، بمن فيهم ناعومي أوساكا وسيرينا ويليامز، بزيادة نشر الوعي بشأن اختفاء شواي.

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